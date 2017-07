Straubing (ots) - Welche historische Bedeutung Kohl am Ende von der Geschichtsschreibung zugestanden wird und welche Rolle dabei auch seine umstrittenen Entscheidungen im Amt spielen, stand an diesem Tag nicht zur Debatte. Es ging nur um eines: An das Werk eines Mannes zu erinnern, der aus Krieg und Feindschaft die richtigen Konsequenzen gezogen hatte. Und dem es gelungen war, seine politischen Partner von damals mit ins Boot zu holen. Es ist dieser Erfolg, den man sich von Kohls Nachfolgern heute wünschen würde - nicht für sie selbst, sondern für die Menschen, deren Leben und Zukunft ihr Auftrag ist.



