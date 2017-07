Die Gazprom Aktie verbringt das Jahr so, wie es das letzte Jahr beendet hat, nur in umgekehrter Richtung. Zum Ende des vergangenen Jahres gelang ein starker Anstieg. Dieses Jahr begann sofort mit einem neuen Hoch, um dann direkt in den Abwärtsmodus zu wechseln. Seitdem kommt diese Aktie nicht mehr auf die Beine. Es hilft kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...