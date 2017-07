Stuttgart (ots) - "Die Geschichte werde über die richten, die kurzfristig denken, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gesagt. Helmut Kohl hat allen gezeigt, was es heißt, an europäischen Überzeugungen jenseits der tagespolitischen Untiefen festzuhalten. Die europäische Fahne auf dem Sarg in Straßburg und der Trauergottesdienst in Speyer symbolisieren nicht eine Union von gestern. Kohl hat allen, die es gut mit diesem Kontinent meinen, über seinen Tod hinaus ein Ziel gegeben: dass jeder Patriotismus in Europa anfängt."



