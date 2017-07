Mossuls Altstadt liegt in Trümmern: Pro Tag vollziehen irakische Streitkräfte 20 Luftangriffe auf die letzten Gebiete der Terrormiliz IS. Menschenrechtler kritisieren, auf Zivilisten werde keine Rücksicht genommen.

Die irakischen Streitkräfte haben bei ihrer Offensive auf die letzten Gebiete der Terrormiliz Islamischer Staat in Mossul weite Teile der Altstadt in Trümmer gelegt. Seit Freitag hätten Flugzeuge jeden Tag 20 Luftangriffe auf das nur noch ein Quadratkilometer große Territorium der Extremisten geflogen, sagte Kommandeur Muhanad al-Timimi am Sonntag. Reporter der Nachrichtenagentur AP konnten sehen, wie Hunderte, teils schwer verletzte Zivilisten aus der dicht besiedelten Altstadt flohen.

Menschenrechtler werfen den irakischen Streitkräften und ihren Verbündeten vor, beim Kampf um die einstige IS-Hochburg Mossul keine Rücksicht auf die dort lebenden Menschen zu nehmen. Al-Timimi räumte ein, dass sehr viele Geschosse auf die Altstadt abgefeuert worden seien. "Das ist, weil wir dort sehr viele Feinde haben", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...