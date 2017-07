Düsseldorf (ots) - Der Bund der Steuerzahler hat deutliche Kritik am Steuerkonzept im Unionswahlprogramm geübt. "Die Einkommensteuerzahler jährlich nur um 15 Milliarden Euro zu entlasten, ist kein Meisterstück", sagte Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Da ist angesichts des erwarteten Einnahmenzuwachses deutlich mehr drin", sagte Holznagel, der selbst CDU-Mitglied ist.



