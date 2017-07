Für unser Insektizid DuPont™ Benevia® wurden auf Antrag der Fachgruppe Gemüsebau weitere Genehmigungen nach Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erteilt. Die Anwendungen umfassen jetzt neben den Kleinen Kohlfliegen in Radieschen auch Kleine Kohlfliegen in Wirsing und Brokkoli sowie Thripse in Bundzwiebeln. Kleine Kohlfliege (Delia radicum). Quelle: Prof. Dr. Urs...

Den vollständigen Artikel lesen ...