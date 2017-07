Zeit, das Zepter weiterzureichen: Für die amtierende Kartoffelkönigin Johanna I. geht ein erfolgreiches Jahr als Botschafterin der bayerischen Knolle zu Ende. Am 7. Juli 2017 krönen die Kartoffelbauern Bayerns ihre Nachfolgerin bei einer feierlichen Abendveranstaltung in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen. Foto © Helga Gebendorfer Wer Johanna Daferner als...

