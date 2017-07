Die Zitruserzeugerorganisation (Citrus Growers Association, CGA) von Südafrika wurde auf einem Treffen am 19. November 1997 gegründet. Auf dem zweiten Treffen des Vorstandes am 13. März 1998 wurde entschieden, dass die Stimmen der Vorstandsmitglieder in Übereinstimmung mit den exportierten Mengen ihrer jeweiligen Regionen gewichtet werden. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...