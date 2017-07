Bei warmer Sommerwitterung wird Kohl häufig von Raupen unterschiedlicher Schmetterlingsarten befallen. Die Raupen fressen an den Blättern und verursachen oftmals erhebliche Schäden, so der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Bildquelle: Shutterstock.com Je nach Raupenart entstehen entweder Fraßstellen am Blattrand, Löcher in...

