Japans Wirtschaft weißt Anzeichen einer Belebung auf. Das Exportgeschäft läuft gut und die Stimmung in Japans Industriebetrieben steigt - schon das dritte Mal in Folge. Das zeigt eine Umfrage der Bank of Japan.

Die Stimmung in den japanischen Industriebetrieben hat sich laut einer Umfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...