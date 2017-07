Venezuela steckt in einer anhaltenden politischen Krise und kämpft gegen eine hohe Inflationsrate an. Präsident Nicolás Maduro hat nun angekündigt, den Mindestlohn anzuheben - nicht die erste Lohnerhöhung in diesem Jahr.

