HAMBURG (dpa-AFX) - Das "Hamburger Abendblatt" über die Demonstrationen gegen den G20-Gipfel in Hamburg:

"Hamburg hat - allen anderslautenden Vorwürfen zum Trotz - mehr Protest erlaubt als die Gipfelgastgeber zuvor und die Gegner näher an den Tagungsort gelassen. Bei den internationalen Gipfeln in Heiligendamm 2007 beziehungsweise in Elmau 2015 wurden die Demonstranten nach Rostock und München ausgesperrt. Trotzdem schwafeln einige radikale G20-Gegner nun vom "Polizeistaat", einem "Putsch der Polizei", einer "totalitären Diktatur". Wer sich so äußert, verabschiedet sich aus jeder vernünftigen Debatte und kündigt den demokratischen Konsens."/ra/DP/tos

AXC0014 2017-07-03/05:35