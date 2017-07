PFORZHEIM (dpa-AFX) - Die "Pforzheimer Zeitung" über die Trauerfeier für den verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl:

"Der Abschied von Kohl hätte würdevoller kaum sein können. So umstritten Kohls innenpolitisches Wirken - jenseits der deutschen Einheit - war, so unumstritten gilt er als einer der entscheidenden Politiker für ein gemeinsames und friedliches Europa. Der Sarg des Altkanzlers unter dem blauen Sternenbanner der Europäischen Union war ein kraftvolleres Signal als jeder noch so gut gemeinte Europa-Appell der vergangenen Jahre. Dazu Reden von Weltpolitikern bis hin zum Russen Medwedew, die für einige Stunden erahnen ließen, was Kohls größter Traum war: ein gemeinsames Europa, friedlich vereint mit der Welt. Ausgerechnet ihm, gescholten als Provinzler, ist es sogar im Tod gelungen, Europa noch einmal zu vereinen."/ra/DP/tos

