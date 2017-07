Schweiter Technologies / Schweiter Technologies: Weiterentwicklung und Ausbau des Verbundwerkstoffgeschäftes . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Horgen, 3. Juli 2017 - Schweiter Technologies hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Athlone Extrusions in Irland abgeschlossen. Athlone ist ein führender Hersteller von farbigen, mehrschichtigen Kunststoffplatten. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 62 Mio. Der Kaufpreis (cash free / debt free) für das Unternehmen beläuft sich auf EUR 48 Mio. Der Abschluss der Transaktion wird per Ende Juli 2017 erwartet. Athlone Extrusions (www.athloneextrusions.ie (http://www.athloneextrusions.ie)) mit Sitz im irischen Athlone gehört zu den führenden europäischen Herstellern von farbigen, mehrschichtigen Kunststoffplatten, welche vor allem zum Thermoformen eingesetzt werden. Daraus entstehen Komponenten für verschiedene Anwendungen in der Automobilbranche (Wohnmobile sowie Nutzfahrzeuge für Landwirtschaft und im Bau), im Sanitäreinrichtungsbereich sowie für die Ausstattung von Büro- und Verkaufsräumen und die Möbelindustrie. Dank der hohen technischen Expertise bei komplexen Mehrschichtplatten verfügt Athlone über eine breite Produktepalette, welche sich durch besondere Vorzüge im Bereich kundenspezifischer Farbkompositionen, einem hochwertigem Finish sowie einer guten thermischen Verformbarkeit bei leichtem Gewicht und Recyclingfähigkeit auszeichnen. Athlone Extrusions besitzt diesbezüglich eine der grössten Produktionsstätten in Europa mit einem sehr erfahrenen Verkaufsteam und lokalen Vertriebsbüros in mehreren europäischen Ländern. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 175 Mitarbeitende. Nach der erfolgreichen Übernahme und Integration von Foamalite (2012) und Polycasa (2015) baut Schweiter mit dem Erwerb von Athlone das Transport- und Industriegeschäft seiner Division 3A Composites weiter aus. Die farbigen Mehrschichtwerkstoffe sind eine perfekte Ergänzung des bisherigen Sortiments. Dieses umfasst verschiedene Hart- und Leichtschäume, Aluminium-Sandwichplatten sowie transparente und farbige Kunststoffplatten. Das erworbene Geschäft von Athlone wird durch die Zusammenarbeit mit den anderen Produktionsstandorten und den Zugang zu dem umfangreichen Vertriebsnetzwerk von 3A Composites in ganz Europa an Stärke gewinnen. Durch den Neuerwerb kann 3A Composites die eigene Marktposition weiter stärken und ausbauen. Athlone ist dank seines starken Fokus auf Produktentwicklung, Qualität und Kundenservice eine hervorragende Ergänzung der heutigen Aktivitäten. Aus aktuellem Anlass findet am 3. Juli 2017 um 11.00 Uhr eine Medien- und Analystenkonferenz im Hotel Marriott, Zürich statt. Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 44 718 33 03, Fax +41 44 718 34 51, martin.kloeti@schweiter.com (mailto:martin.kloeti@schweiter.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100347/R/2117167/805879.pdf)



