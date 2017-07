Beim G20-Gipfel soll schon als Erfolg gelten, wenn Strittiges wie Klima überhaupt diskutiert wird. Lohnt dafür der Riesenaufwand?

Wenn es dunkel wird in Hamburg, wird der G20-Gipfel erst richtig beginnen. Am späten Abend des 7. Juli, sobald die mächtigsten Männer (und Frauen) der Welt nach einem prachtvollen Abendessen, nach einem festlichen Konzert in der Elbphilharmonie, in den diversen Luxushotels der Hansestadt in ihre Kissen sinken, schlägt die Stunde der Sherpas. Das sind die fleißigen und sehr kundigen Chefunterhändler der Chefs. Sie sollen alles Strittige unstrittig machen oder zumindest in genügend Konsenssoße ertränken, dass die Bosse beim Aufwachen ein fertiges Gipfeldokument lesen können. Der Arbeitstitel ist bereits vorgegeben: "Eine vernetzte Welt gestalten".

Für Merkel erledigt den undankbaren, aber höchst einflussreichen Sherpajob Lars-Hendrik Röller. Der erfahrene Ökonom berät die Kanzlerin seit 2011, er gilt mittlerweile als enger Vertrauter. Zuletzt erreichte Röller mit seinen Sherpakollegen, dass der G7-Gipfel in Italien - trotz Donald Trump - immerhin ein Bekenntnis zum Multilateralismus ...

