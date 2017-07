Privaten Nutzern vom Messenger-Dienst WhatsApp droht unter Umständen eine kostenpflichtige Abmahnung. Außerdem: Ein Expertenrat zum Thema Homeoffice. Dies und mehr in den Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Werbungskosten: Streit um gezahlte Zinsen

Die Zinsausgaben für einen Kredit können Steuerzahler absetzen, wenn sie das Geld einsetzen, um steuerlich relevante Einkünfte zu erzielen, etwa für den Kauf einer vermieteten Immobilie. Doch nicht immer steht eindeutig fest, wofür der Kredit genutzt worden ist. Ist das Geld auf ein auch privat genutztes Konto geflossen, streicht das Finanzamt dann mitunter Zinsausgaben aus der Steuererklärung. In der Vergangenheit hatte der Bundesfinanzhof (BFH) bereits etwas Verständnis für Steuerzahler gezeigt: Fließt noch am Tag des Geldeingangs exakt die gleiche, per Kredit aufgenommene Summe für eine steuerlich relevante Investition, dürfen die Zinsen abgesetzt werden. Nun kommt der BFH Steuerzahlern weiter entgegen: Auch wenn nur ein Teil der Darlehenssumme verwendet wird, sind die Zinsausgaben bei Weiterleitung noch am gleichen Tag absetzbar (IX R 45/15). Dafür muss aber feststehen, dass der Verwendungszweck steuerlich zählt. Im konkreten Fall hatte eine Frau einen Teil des Kredits zwar zum Immobilienkauf eingesetzt. Weil sie aber nicht belegen konnte, die Immobilie vermieten zu wollen, wurde trotz des Entgegenkommens nichts aus ...

