Mitarbeiter, die selbst organisiert arbeiten, sind glücklicher, sagen Motivationsforscher. Für Unternehmen haben flache Hierarchien auch einen wirtschaftlichen Nutzen: Sie sparen Personalkosten und werden innovativer.

"Innovation wird im Mittelstand oft falsch verstanden", sagt einer, der es wissen muss. "Da geht es um Evolution statt Revolution, nämlich: wie machen wir unser ohnehin tolles Produkt noch besser?", so Stephan Wegerer, der die Abteilung Innovationsmanagement bei der adidas group veranwortete und nun Partner bei der auf Familienunternehmen spezialisierten Beratung Weissman & Cie. ist. Dort berät er familiengeführte klein- und mittelständische Unternehmen bis hin zu weltweit tätigen Konzernen, wie uvex oder Fackelmann.

Er sagt: "Unternehmen müssen sich klar machen, dass ihr Kunde nicht der Händler ist, sondern der, der bei dem Händler einkaufen geht."

Die Theorie ist klar, an der Umsetzung hapert es

Das wüssten die Unternehmen natürlich selbst - allerdings nur in der Theorie. Bei der Umsetzung hapere es dann, so seine Erfahrung. "Angekommen in dem Sinne, dass sich etwas verändern muss, ist das Thema überall. Aber es geht ja nicht nur darum, auch irgendetwas mit Social Media zu machen oder einen Online-Shop anzubieten, sondern das Geschäftsmodell zu hinterfragen, einzureißen und neu aufzubauen. Und was das bedeutet, ist überhaupt nicht angekommen."

Wie Studien zeigen, liegt es häufig auch an der Struktur der Unternehmen, dass sie sich mit Innovationen so schwer tun. ...

