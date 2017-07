PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Stimmung auch bei kleineren und privaten Industriebetrieben besser als erwartet. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator legte nach Angaben vom Montag im Juni auf 50,4 (Mai: 49,6) Punkte. Von Bloomberg befragte Experten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 49,8 Zähler gerechnet. Bei Werten unter 50 Punkten ist von einem Schrumpfen der Aktivitäten bei den befragten Unternehmen auszugehen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der staatliche Verband CLFP den Stimmungsindex für größere und staatliche Industriekonzernen veröffentlicht - auch dieser fiel besser aus als erwartet. Der CLFP-Index stieg auf 51,7 (Mai: 51,2) Punkte. Auch bei den Dienstleistern zog der CLFP-Indikator im Juni an. Der "Caixin"-Index für die Dienstleister soll am Mittwoch (5. Juli) veröffentlicht werden.

Experten werteten den Anstieg der bisher veröffentlichten Stimmungsindikatoren als weiteren Beleg dafür, dass sich Chinas Wirtschaft zuletzt vor allem dank der hohen Nachfrage aus dem Ausland gut entwickelt hat./zb/nas

