Zürich - Graubünden vor 241 Millionen Jahren - anstatt inmitten hoher Berge sonnt sich eine kleine Echse am Inselstrand eines warmen Flachmeeres, in dem sich viele Fische und Meeresreptilien tummeln. Diese Geschichte erzählt ein exzellent erhaltener Neufund des Sauriers Eusaurosphargis dalsassoi, den Paläontologen der Universität Zürich erforscht haben.

Der Bündner Saurier war mit ca. 20 Zentimeter Länge zwar klein und ein Jungtier, aber seine Haut war schon stark mit verschiedenartig gestalteten, glatten, zackigen, oder auch dornenartigen Hautknochenplatten gepanzert. Sein Skelett deutet auf ein Leben an Land hin, obwohl das Tier zusammen mit Fischen und Meeresechsen gefunden wurde. Es wurde in der 241 Millionen Jahre alten Kalkschichten der Prosanto-Formation bei der Ducanfurgga auf 2740 Meter Höhe südlich von Davos im Kanton Graubünden entdeckt. Das schweizerisch-britische Forscherteam um Torsten Scheyer, Paläontologe an der Universität Zürich und James Neenan vom Oxford University Museum of Natural History vermutet daher, dass es von einer nahe gelegenen Insel in das Meeresbecken gespült und hier nach dem Tod in fein geschichtete Meeresablagerungen eingebettet wurde.

Skelett und Aussehen rekonstruiert

Beschrieben wurde die Art Eusaurosphargis dalsassoi ...

