=== *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 53,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 1. Veröff.: 59,3 zuvor: 59,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,3 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 57,0 *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,7 10:35 GB/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), London *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,3% zuvor: 9,3% 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Vorsitzender Seehofer, Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms, Berlin *** 15:00 FR/Staatspräsident Macron, innenpolitische Rede zum Reformprogramm vor Versailler Kongress *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im Juni *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 52,7 *** 16:00 US/Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 54,9 Punkte *** - US/Kfz-Absatz Juni - Verkürzter Handel an den US-Börsen (bis 19:00) und am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit stehT im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

