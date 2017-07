Schweiter Technologies / Schweiter Technologies veräussert Division SSM Textilmaschinen an Rieter . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Horgen, 3. Juli 2017 - Schweiter Technologies AG hat sich mit der Schweizer Rieter Gruppe über den Verkauf aller Anteile der Division SSM Textilmaschinen geeinigt und die Transaktion gleichzeitig vollzogen. SSM Textilmaschinen (www.ssm.ch (http://www.ssm.ch)) ist ein führender Hersteller für Maschinen zur Garnbearbeitung und Präzisionswicklungen. Die Division der Schweiter Technologies Gruppe erzielte 2016 mit 246 Mitarbeitern einen Umsatz von CHF 85.9 Mio. und einen Betriebsgewinn von CHF 11.6 Mio. Der Verkaufspreis inklusive den in der Unternehmung verbleibenden Barmittel beträgt CHF 124.2 Mio., der Unternehmenswert (cash free / debt free) beläuft sich auf CHF 100 Mio. Aus der gesamten Transaktion resultiert ein Buchgewinn in der Grössenordnung von CHF 90 Mio. Rieter (www.rieter.com (http://www.rieter.com)) ist der weltweit führende Anbieter von Systemen für die Kurzstapelfaser-Spinnerei. Rieter ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol RIEN kotiert. Rieter wird SSM Textilmaschinen in der bisherigen Form - als schweizerisches Unternehmen mit Hauptsitz in Horgen, Produktionsstätten in Italien und China sowie dem weltweiten Vertrieb - und mit dem bestehenden Management weiterführen. Mit dem erfolgten Vollzug der Transaktion scheidet Ernesto Maurer, Präsident des Verwaltungsrats von SSM, aus der Gruppenleitung von Schweiter Technologies aus. Schweiter Technologies ist überzeugt, mit dem Verkauf an Rieter eine gute industrielle Lösung und den richtigen Eigentümer für die Weiterentwicklung des Textilmaschinengeschäftes gefunden zu haben. Mit dem Verkauf der Division SSM Textilmaschinen fokussiert sich Schweiter Technologies vollumfänglich auf den Ausbau und die Weiterentwicklung des Verbundwerkstoffgeschäftes (3A Composites). Aus aktuellem Anlass findet am 3. Juli 2017 um 11.00 Uhr eine Medien- und Analystenkonferenz im Hotel Marriott, Zürich statt. Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 44 718 33 03, Fax +41 44 718 34 51, martin.kloeti@schweiter.com (mailto:martin.kloeti@schweiter.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100347/R/2117168/805881.pdf)



