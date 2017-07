Moneycab.com: Herr Steiner, herzliche Gratulation zum Gewinn des SEF.Award 2017. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?

Emanuel Steiner: Der Moment als FELFEL als Sieger auf die Bühne gerufen wurde, ist immer noch sehr präsent. Es hat mich für das ganze Team, welches die Veranstaltung live aus der Binz in Zürich mitverfolgt hat, so gefreut, dass all unsere Bemühungen mit diesem renommierten Preis belohnt wurden. Es hat mir aufgezeigt, wie wichtig die Thematik "Gesunde Ernährung" für Berufstätige ist und dass wir in die korrekte Richtung arbeiten. Dies ist extrem motivierend und bereichernd.

FELFEL füllt seit vier Jahren speziell entwickelte Kühlschränke in Unternehmen ohne Kantine mit frischen und gesunden Mahlzeiten. Waren Sie die ewig gleichen Snacks in den gängigen Automaten leid oder wie kamen Sie auf die Geschäftsidee?

Die Idee entstand ganz klar aus einem ‚Problem' mit welchem ich selbst konfrontiert war: Mittelmässiges Essen am Arbeitsplatz. Zu teuer, zu ungesund, zu viel Zeit die man dafür verbraucht. Eine Situation, welche ich nicht akzeptieren konnte.

Die Kühlschränke sind das (technische) Herzstück von FELFEL. Können Sie uns den Ablauf erläutern, wenn der Kühlschrank bei einem Unternehmen installiert ist?

Bei der Einführung eines FELFEL's - wir nennen den Kühlschrank nur FELFEL - werden zuerst alle Mitarbeitenden der Firma zum kostenlosen Mittagessen eingeladen. Die verschiedenen Gerichte, Getränke und Snacks können getestet werden und unser Customer Excellence Team ist vor Ort, um zu erklären wie der FELFEL funktioniert und ist hier für alle Fragen. Am Launch-Tag erhält jeder Mitarbeitende ebenfalls seinen persönlichen Badge, welcher der Zugang zum FELFEL ist. Danach ist es noch einfacher - Badge an den FELFEL-Screen halten, Türe öffnen, Produkt auswählen, scannen und "Kaufen" klicken. Der Betrag wird direkt der Kreditkarte berechnet, das heisst es ist kein Bargeld oder mühsames Aufladen nötig. Et voilà - en Guetä!

"Wir finanzieren uns deswegen nicht über Margen auf den Produkten, sondern über eine monatliche Servicepauschale, welche die Firma bezahlt."

Emanuel Steiner, Gründer und CEO FELFEL

Die Arbeitnehmer kommen dank FELFEL zu einem gesunden, ausgewogenen und kostengünstigen Essen. Wie rechnet sich das Ganze für FELFEL ...

