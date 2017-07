DJ WOCHENENDÜBERBLICK/1. und 2. Juli 2017

Abschied von Helmut Kohl bei Trauerfeiern in Straßburg und Speyer

Historischer Abschied vom verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (CDU): Bei nie zuvor erlebten Trauerfeierlichkeiten in Straßburg und Speyer haben Spitzenpolitiker aus aller Welt und hunderte Menschen in seiner Heimat Kohl die letzte Ehre erwiesen. Bei einem europäischen Trauerakt und einem Requiem im Speyerer Dom würdigten die Redner am Samstag vor allem seine Verdienste um die deutsche Vereinigung und die europäische Einheit.

Xi warnt Bürger Hongkongs vor Überschreiten von "roter Linie"

Der 20. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China hat zu einem offenen Kräftemessen zwischen Peking und den pro-demokratischen Kräften in der einstigen Kronkolonie geführt. Während zehntausende Menschen in Hongkong für mehr Demokratie demonstrierten, warnte Chinas Präsident Xi Jinping bei seinem Besuch in Hongkong die Bürger davor, die Autorität Pekings in Frage zu stellen. Dies komme dem Überschreiten einer "roten Linie" gleich, sagte Xi in einer Fernsehansprache.

Israels Ex-Regierungschef Olmert vorzeitig aus Gefängnis entlassen

Der frühere israelische Regierungschef Ehud Olmert ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Der 71-Jährige wurde am Sonntag auf freien Fuß gesetzt und konnte das Gefängnis nach 16 Monaten verlassen. Rund ein Drittel seiner Strafe wegen Korruption wurde ihm erlassen. Olmert ist der erste frühere Ministerpräsident Israels, der wegen Bestechlichkeit im Gefängnis saß.

Vereinte Nationen kürzen auf Druck der USA Etat für Friedensmissionen

Auf Druck der neuen US-Regierung haben die Vereinten Nationen ihren Etat für Friedensmissionen um 600 Millionen Dollar gekürzt. Die UN-Vollversammlung stimmte am Freitag (Ortszeit) in New York dafür, die Ausgaben für die weltweit 16 Blauhelm-Einsätze im kommenden Haushaltsjahr auf 7,3 Milliarden Dollar zu senken - das sind gut sieben Prozent weniger als zuvor. Vor allem die USA als größter Beitragszahler hatten auf Kürzungen bestanden.

Widerstand gegen Trumps Wahlbetrug-Untersuchung

US-Präsident Donald Trump stößt mit seiner Untersuchung wegen angeblicher Wahlfälschung zu seinen Ungunsten auf Widerstand. Bis zum Wochenende weigerten sich mindestens 13 Bundesstaaten, der von ihm eingesetzten Kommission unter Vizepräsident Mike Pence die gewünschten Bürger-Daten auszuhändigen. Trump will nachweisen, dass er die Präsidentschaftswahl im November deutlich klarer gewonnen hat als bisher bekannt.

Einer der führenden Kokain-Bosse Südamerikas gefasst

Nach rund drei Jahrzehnten auf der Flucht ist einer der führenden Kokain-Bosse Südamerikas gefasst worden. Die brasilianische Polizei nahm Luiz Carlos da Rocha nach Angaben vom Samstag in der Stadt Sorriso im westlichen Bundesstaat Mato Grosso fest. An dem Großeinsatz waren demnach 150 Beamte beteiligt.

Katars Außenminister nennt Forderungen Saudi-Arabiens nicht annehmbar

In der diplomatischen Krise um den Golfstaat Katar verschärft sich der Ton. Katars Außenminister Scheich Mohammed al-Thani warf Saudi-Arabien und seinen Verbündeten am Samstag vor, ganz bewusst unannehmbare Forderungen gestellt zu haben. Jedem sei zudem klar, dass die Länder mit ihrer Forderungsliste die Souveränität Katars beschneiden wollten, sagte al-Thani nach einem Treffen mit seinem italienischen Kollegen Angelino Alfano in Rom.

AfD prüft Klage gegen Ehe für alle

Die AfD prüft eine Verfassungsklage gegen die Ehe für alle. Spitzenkandidat Alexander Gauland sagte der "Bild am Sonntag", die Ehe zwischen Menschen gleichen Geschlechts schaffe eine "Wertebeliebigkeit, die unserer Gesellschaft schadet". Der Bundestag hatte die Öffnung der Ehe für Homosexuelle am Freitag mit großer Mehrheit beschlossen.

Innenminister beraten über Hilfe für Italien in Flüchtlingskrise

Die Innenminister Deutschlands, Frankreichs und Italiens beraten am Sonntag in Paris über ein gemeinsames Vorgehen zur Unterstützung Roms in der Flüchtlingskrise. Auch EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulous wird zu den Gesprächen in Paris erwartet. Ziel ist nach Angaben der französischen Regierung ein "abgestimmtes Vorgehen" angesichts der steigenden Zahl der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen.

Kurz mit fast 99 Prozent zum neuen Parteichef der ÖVP in Österreich gewählt

Mit fast 99 Prozent Zustimmung bei seiner Wahl zum Parteichef hat sich Österreichs Außenminister Sebastian Kurz eine starke innerparteiliche Machtbasis geschaffen. Bei einem Parteitag seiner konservativen ÖVP am Samstag in Linz erhielt der erst 30-jährige Kurz ein Vertrauensvotum von 98,7 Prozent der Delegierten, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Zugleich beschloss der Parteitag eine Statutenänderung, die Kurz personell und inhaltlich weitgehend freie Hand gibt.

Weidmann fordert weiter Abkehr von ultralockerer EZB-Geldpolitik

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält an seiner Forderung einer Abkehr von der extrem expansiven Geldpolitik der EZB fest. Die EZB solle sich nicht von volatilen Inflationsdaten von ihren Normalisierungsplänen abbringen lassen, erklärte Weidmann am Samstag beim Tag der offenen Tür der Bundesbank.

AfD fällt auf tiefsten Stand seit November 2015

Die AfD ist in der Wählergunst auf den niedrigsten Stand seit November 2015 gefallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verliert die Partei gegenüber der Vorwoche einen Zähler und kommt nur noch auf 7 Prozent. Dieser Wert wurde für die AfD im Sonntagstrend zuletzt Ende November 2015 gemessen.

Aldi Nord steckt 5 Milliarden Euro in Modernisierung

Aldi Nord plant das bislang größte Investitionsprojekt in der Unternehmensgeschichte. Wie die Bild am Sonntag (BaS) mit Verweis auf Unternehmenskreise schreibt, will der Discounter sämtliche Filialen in Deutschland und im Ausland modernisieren. In den nächsten Jahren wolle Aldi Nord weltweit mehr als fünf Milliarden Euro investieren. Das Projekt "Aniko", so der firmeninterne Name, soll im Herbst starten.

VTG kauft Waggonvermieter Nacco für 780 Millionen Euro

Das Schienenlogistikunternehmen VTG übernimmt den Waggonvermieter Nacco und hat die Unternehmensziele für 2018 erhöht. VTG hat mit einer indirekten Tochter der CIT Group eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an der CIT Rail Holdings unterzeichnet. Die CIT Rail Holdings ist Eigentümerin der Nacco Gruppe, einem Vermieter von Eisenbahngüterwagen in Europa mit einer Flotte von rund 14.000 Güterwagen.

Franzose Moscovici will 2019 Präsident der EU-Kommission werden

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hat sich als erster Bewerber für die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Jahr 2019 in Stellung gebracht. "Die Kandidatur um das Amt des Kommissionspräsidenten könnte mich interessieren", sagte der frühere französische Finanzminister der "Welt am Sonntag". Moscovici will allerdings nur bei guten Erfolgsaussichten kandidieren: "Ich würde keine Kampagne nur der Kampagne wegen anführen wollen, sondern mit dem Anspruch zu gewinnen."

VW ruft in Deutschland 385.000 Fahrzeuge zurück

Volkswagen ruft in Deutschland knapp 385.000 Fahrzeuge zurück. Betroffen sind laut dem Fachmagzin kfz-betrieb die Modelle Caddy, Eos, Golf, Golf Plus, Jetta und Scirocco von VW sowie Octavia und Superb von Skoda. Die Stabilisierungsfunktion des Fahrzeugs über das Bremsregelsystem könne in fahrdynamischen Grenzsituationen, wie zum Beispiel Übersteuern, Untersteuern oder Vollbremsungen, nicht mehr gegeben sein, schreibt kfz-betrieb mit Verweis auf einen VW-Sprecher.

Sartorius schließt weitere Übernahmen nicht aus

Der Pharmazulieferer und Laborausrüster Sartorius schließt weitere Übernahmen nicht aus und bekräftigt die Ziele für 2017. "Gerade bei hochinnovativen Technologien kann es sein, dass wir uns durch weitere Zukäufe verstärken werden", sagte Finanzvorstand Rainer Lehmann der Börsenzeitung. Akquisitionen seien klar ein Teil der Strategie und Planung, das Umsatzziel von 2 Milliarden Euro im Jahr 2020 zu erreichen.

Großbritannien zieht sich aus Fischerei-Konvention von 1964 zurück

In Vorbereitung des Brexit will die britische Regierung ein 50 Jahre altes Abkommen aufkündigen, das einigen europäischen Staaten den Fischfang in der Nähe der britischen Küsten erlaubt. London werde noch am Montag seinen Austritt aus der Fischerei-Konvention von 1964 verkünden, teilte Umweltminister Michael Gove, ein vehementer Befürworter des Brexit, am Sonntag mit. Bis zum endgültigen Aus dauert es dann noch zwei Jahre.

Mindestens 18 Tote bei Autobomben-Anschlag in Damaskus

Bei einem Autobomben-Anschlag in Damaskus sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und staatliche Medien berichteten, ein Attentäter habe sich am Sonntag auf dem Tahrir-Platz im Osten der syrischen Hauptstadt mit einer Autobombe in die Luft gesprengt. Zwei weitere Autos mit Bomben konnten demnach auf dem Weg in die Stadt von syrischen Sicherheitskräften gestoppt werden.

Riesige Steuerreform in Indien in Kraft getreten

In Indien ist am Wochenende die größte Steuerreform seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1947 in Kraft getreten. Die neue einheitliche Mehrwertsteuer GST ersetzt unterschiedliche Steuersätze in den 29 indischen Bundesstaaten. Premierminister Narendra Modi will mit der Steuerreform einen einheitlichen Binnenmarkt schaffen und die Wirtschaft modernisieren. Vor allem die zahlreichen indischen Kleinhändler kritisieren die neuen Auflagen als zu kompliziert.

Tausende Demonstranten läuten Proteste gegen G20-Gipfel in Hamburg ein

Bunt und friedlich haben tausende Demonstranten am Sonntag im Hamburg die Proteste gegen den G20-Gipfel eingeläutet: Unter dem Motto "G20 Protestwelle" forderten sie in der Innenstadt und auf der Binnenalster mehr Engagement für Klimaschutz, eine gerechtere Globalisierung und demokratischere Entscheidungen. Auch viele Familien nahmen an der Demonstration teil. Die Bundesregierung kündigte unterdessen an, gegen gewalttätige G20-Gegner hart vorzugehen.

30 Millionen Kunden könnten Bankfilialen verlieren

Die Commerzbank rechnet mit massiven Schließungen von Bankfilialen in Deutschland. "Unseren Prognosen zufolge werden in den nächsten Jahren 30 Millionen Bankkunden in Deutschland ihre Bankfiliale verlieren", sagte Privatkundenvorstand Michael Mandel im Interview mit dem Tagesspiegel.

EU-Kommission macht Front gegen Nord Stream 2

Die EU-Kommission will der Bundesregierung die Zuständigkeit für den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 entreißen und selbst die Verhandlungen mit Russland führen. "Es kann keinen regelungsfreien Raum geben", zitiert Der Spiegel den für die Energieunion zuständigen Vizepräsident, EU-Kommissar Maroš Šefcovic.

Total will 1 Milliarde Dollar in iranisches Gasfeld investieren

Total will sich an der Entwicklung eines Gasfeldes im Iran mit Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar beteiligen. Wie der französische Ölkonzen mitteilte, werde am Montag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Dies wäre seit Jahren die erste Investition eines westlichen Ölkonzerns im Iran.

Italien erhöht Druck auf europäische Partner bei Flüchtlingsaufnahme

Italien hat den Druck auf die europäischen Partnerstaaten erhöht und mehr Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen gefordert. Italiens Innenminister Marco Minniti sagte vor einem Treffen mit seinen Kollegen aus Frankreich und Deutschland am Sonntagabend, Schiffe mit geretteten Flüchtlingen sollten künftig auch Häfen in anderen EU-Ländern ansteuern. In Italien sind seit Jahresbeginn nach UN-Angaben fast 20 Prozent mehr Flüchtlinge angekommen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

