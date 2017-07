The First of Long Island Corporation (ISIN: US3207341062, NASDAQ: FLIC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,14 US-Dollar aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,56 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 28,60 US-Dollar (Stand: 30. Juni 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,96 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 18. Juli 2017 (Record date: 10. Juli 2017). The First ...

Den vollständigen Artikel lesen ...