The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB3C58 LB.HESS.THR.CARRARA07G/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA US912796LG29 US TREASURY BILL 07/06/17 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000SLB5433 LDSBK.SAAR IHS S.543 BD01 BON EUR N

CA XFRA US26138EAH27 DR. PEPPER SNAPPLE 2018 BD01 BON USD N

CA 2R6 XFRA US74965L1017 RLJ LODGING TRUST DL-,001 EQ01 EQU EUR N