The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.07.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4GS9 NIEDERS.SCH.A.17/27 A.872 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSCZ6 THUERINGEN LS 17/47 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSFF1 EVONIK IND.17/77 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR07 DZ BANK CLN E.9322 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRY5 DZ BANK CLN E.9320 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRZ2 DZ BANK CLN E.9321 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CR15 DZ BANK CLN E.9323 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K557 DEKA STUFENZINS ANL 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K6R6 DEKA STUFENZINS ANL 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TR0 DT.BANK MTN 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DV33 LBBW R6C BONS 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVP9 LBBW DAI BONS SZ 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVQ7 LBBW ASG BOS SZ 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVR5 LBBW BAS BONS SZ 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVS3 LBBW VODI BONS SZ 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVT1 LBBW VOW3 BONS SZ 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVU9 LBBW R6C BONS SZ 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0200002022 ADIF-ALTA VE. 17-23 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013266434 AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013266525 ALTAREA 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1579152585 ABG ORPHAN HLDCO 17/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1634368259 CSCEC FI.KY II 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1634368507 CSCEC FI.KY II 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1637395002 SF HOLDINGS 2020 MTN BD02 BON USD N