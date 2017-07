FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RCF XFRA FR0000051807 TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 1.300 EUR

OR8 XFRA FR0000050809 SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 2.200 EUR

SCB XFRA FR0000039109 SECHE ENVIRON. INH.EO-,20 0.950 EUR

41L XFRA ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUT. 0.183 EUR

GTQ1 XFRA ES0143416115 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 0.111 EUR

EG4 XFRA ES0130960018 ENAGAS INH. EO 1,50 0.834 EUR

CRS1 XFRA ES0125140A14 ERCROS SA INH. EO 0,30 0.040 EUR

CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.210 EUR

1GX XFRA US2825391053 8POINT3 ENERGY PART.CL A 0.232 EUR

B9B XFRA DE000A1CRQD6 BHB BRAUHLD.BAY.MIT.AG 0.060 EUR

STB1 XFRA DE000A0Z23N2 STRABAG AG NA O.N. 1.040 EUR

DAR XFRA DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. 0.150 EUR

ZM9E XFRA DE000A0MZC31 PCC SE INH.GEN.GEK.12/17 2.188 %

XFRA DE000HSH30S6 HSH NORDBANK MZ C 7 12/18 0.000 %

SIX3 XFRA DE0007231334 SIXT SE VZO O.N. 1.670 EUR

SIX2 XFRA DE0007231326 SIXT SE ST O.N. 1.650 EUR

SYZ XFRA DE0005104806 SYZYGY AG O.N. 0.380 EUR

ICK XFRA CNE1000003G1 IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 0.030 EUR

D7P XFRA CNE1000002Y6 DALIAN PORT (PDA) H YC 1 0.002 EUR

CIAH XFRA CNE1000002K5 CHINA EASTERN AIRL. H YC1 0.006 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.050 EUR

N3Y XFRA BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10 0.006 EUR

2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE 0.002 EUR

EU4 XFRA ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3 0.210 EUR

XFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %

FGC1 XFRA US49803T3005 KITE REALTY GRP SBI DL-01 0.265 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.289 EUR

FP83 XFRA AT0000A090C9 SPAE.IQAM QUA.EQ.EURO.RA 2.000 EUR

MXHN XFRA DE000A2DA588 MAX AUTOMATION AG NA O.N. 0.150 EUR

2DJ XFRA JP3491910000 DYNAM JAPAN HLDGS CO.LTD 0.047 EUR

S08 XFRA ID1000126709 STEEL PIPE IND. OF IND.

OPA1 XFRA FR0011534874 ORPEA 13-20 CV 0.407 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.228 EUR

0P4 XFRA CNE100001S81 POLY CULTURE GROUP H YC 1 0.036 EUR

EJF XFRA KYG2920K1013 ECOGREEN INTL GRP HD-,10 0.004 EUR