FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

A2U XFRA US0205201025 ALON USA ENERGY DL-,01

NVAV XFRA TH0101010R14 CHAROEN POKP. -NVDR- BA10

PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA EO 1

2FI XFRA NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01

6W2 XFRA GB0000608009 WS ATKINS PLC LS-,005

ACE1 XFRA ES0132105018 ACERINOX SA NOM. EO -,25

CXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H

CPOF XFRA TH0101A10Z19 CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1

D6J XFRA US2466471016 DELEK US HLDGS INC.DL-,01