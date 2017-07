FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

G5C XFRA MX01SA030007 SARE HOLDINGS B

TFZ XFRA BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10

OWX XFRA CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15

SER1 XFRA CA8589158879 STERLING RESOURCES LTD.

RIS XFRA AU000000BUA9 BURRABULLA CORP.LTD