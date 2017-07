Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VORRATSDATENSPEICHERUNG - Telekommunikationsunternehmen wissen derzeit nicht, wie sie sich juristisch korrekt verhalten sollen - und Schuld daran trägt die Justiz. Eigentlich besagt ein deutsches Gesetz, dass sie bestimmte Daten ihrer Kunden zum Zwecke der Strafermittlung speichern sollen. Die politisch umstrittene Vorratsdatenspeicherung trat im vergangenen Juli in Kraft. Doch Gerichte wie auch die Bundesnetzagentur halten das für einen Verstoß gegen europäische Grundrechte. Für die Telefon- und Internetanbieter ist die Lage vertrackt. In einem Schreiben, das der FAZ vorliegt, bittet der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) in Abstimmung mit dem Bitkom nun drei Ministerien "dringend um Ihre Unterstützung". (FAZ S. 15)

ERDGAS - Russland will gemeinsam mit westeuropäischen Energiekonzernen die Ostseepipeline "Nord Stream" ausbauen. Doch die USA und europäische Energiepolitiker machen gegen die Pläne mobil: Sie fürchten eine zu große Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und favorisieren statt dessen die Versorgung Europas durch Tanker, die verflüssigtes Erdgas ("liquified natural gas", LNG) liefern - auch aus den USA. Der Generalsekretär des "Gas Exporting Countries Forum" (GECF), Hossein Adeli, hält nichts von der LNG-Strategie. Europa habe zu viele unnötige Flüssiggas-Häfen gebaut, sagte er in einem Interview. Adelis Organisation, umgangssprachlich auch Gas-Opec genannt, vertritt 13 Länder, die für 65 Prozent des globalen Gasexports stehen. (Welt S. 12)

JAPAN - Die Europäische Union und Japan stehen kurz vor der Einigung auf ein umfassendes Freihandelsabkommen. "Wir sind fast da", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malström nach zweitägigen Verhandlungen in Tokio. Sie sei sehr zuversichtlich, dass die EU und Japan sich bei einem Gipfeltreffen am 6. Juli in Brüssel auf das Paket einigen könnten, sagte Malström. Die japanische Seite äußerte sich vorsichtiger. Außenminister Fumio Kishida sprach von bedeutenden Fortschritten, doch blieben wichtige Punkte offen. Er kündigte seine Bereitschaft an, in den kommenden Tagen nach Brüssel zu reisen, um das Abkommen unter Dach und Fach zu bringen. (FAZ S. 15)

USA - Die Summe der Investitionen ausländischer Unternehmen in den USA ist nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump einem Bericht zufolge eingebrochen. Wie die Wirtschaftswoche unter Berufung auf vorläufige Zahlen des US- Statistikamts Bureau of Economic Analysis meldete, lagen die ausländischen Direktinvestitionen im ersten Quartal 2017 mit insgesamt 83,6 Milliarden Dollar um fast 40 Prozent unter denen des Vorjahresquartals. Deutsche Unternehmen hielten sich besonders zurück, wie es hieß. (Welt S. 9)

LIECHTENSTEIN - Nach den Banken sind jetzt auch Stiftungsverwalter aus Liechtenstein wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung dran. Den deutschen Ermittlern geht es weniger um hohe Geldbußen, als vielmehr um Gerechtigkeit, heißt es. (SZ S. 20)

ENERGIEWENDE - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fordert einen Kurswechsel bei der Förderung erneuerbarer Energien. Die EEG-Umlage soll möglichst rasch sinken. Mehrere Instrumente kommen in Betracht. (Handelsblatt S. 9)

BETRIEBSRAT - Kurz vor den Wahlen wollte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles mit Unterstützung von Gewerkschaften und Industrie in der Regierung ihren Gesetzentwurf durchbringen, der Betriebsräten künftig eine bessere Bezahlung gesichert hätte. Doch daraus wurde nichts. Nahles und ihre Unterstützer scheiterten nach Information der Welt mit ihrem Vorhaben, weil der Wirtschaftsflügel der Union das Vorhaben boykottierte. Die Reform des Vergütungssystems für Betriebsräte kann nun vor der Sommerpause nicht mehr vom Bundestag abgesegnet werden und ist damit für die zu Ende gehende Legislaturperiode vom Tisch. (Welt S. 9)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 00:51 ET (04:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.