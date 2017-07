SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag an ihre Kursgewinne aus der vergangenen Woche angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 48,85 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht um 14 Cent auf 46,18 Dollar.

Seit etwa eineinhalb Wochen scheint die Stimmung am Ölmarkt gedreht zu haben. Nach einer wochenlangen Verlustserie konnten die Notierungen in den vergangenen Tagen wieder etwas zulegen. Händler erklärten die jüngsten Gewinne mit Nachrichten aus den USA. Dort sind erstmals seit langem einige bestehende Bohrlöcher wieder geschlossen worden. Zuvor hatte die stetig zunehmende Förderung der amerikanischen Schieferölindustrie die Rohölpreise erheblich unter Druck gesetzt./bgf/stb

