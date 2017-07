Medienmitteilung

Neue Finanzierung über 75 Millionen Schweizer Franken stärkt die finanzielle Flexibilität der Cicor Gruppe

Bronschhofen, 3. Juli 2017 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den Bereichen Leiterplatten, Mikroelektronik und EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes, international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz), unterzeichnete am Freitag 30. Juni 2017 eine neue Konsortialdarlehensfinanzierung mit einem Finanzierungsrahmen in der Höhe von 75 Millionen Schweizer Franken.

Die Finanzierung dient dem Erhalt der langfristigen finanziellen Flexibilität und gewährleistet das weitere Wachstum der Cicor Gruppe. Der von einem Bankenkonsortium, unter der Führung der Commerzbank Aktiengesellschaft, arrangierte Kredit hat eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein zusätzliches Jahr, also eine maximale Laufzeit von sechs Jahren.

Mit der neuen Finanzierung wird der im Dezember 2014 abgeschlossene und Ende 2017 auslaufende Kreditvertrag über 65 Millionen Schweizer Franken frühzeitig abgelöst. Zusätzlich zur längeren Laufzeit und dem höheren Volumen des neuen Konsortialkredits kann Cicor auch von vorteilhafteren Konditionen profitieren.

Kontakt: Heinrich J. Essing Alexander Hagemann Präsident des Verwaltungsrates CEO Tel. +41 71 913 73 00 Tel. +41 71 913 73 00 Email: (media@cicor.com: mailto:media@cicor.com) Email: (media@cicor.com: mailto:media@cicor.com) Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 9552 Bronschhofen Schweiz

Über Cicor • Cicor ist ein globaler Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten fertigt Cicor hochkomplexe Leiterplatten, Hybride und 3D-MID-Lösungen und bietet komplette Elektronik- und Kunststoff-Spritzguss-Dienstleistungen. Die Gruppe liefert massgeschneiderte Lösungen vom Design bis zum fertigen Produkt für ihre weltweiten Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website (www.cicor.com: http://www.cicor.com).