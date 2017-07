Medienmitteilung

Bern, 3. Juli 2017

Endergebnis Triba: Valiant erreicht Anteil von 97,4 Prozent

Valiant hat am 12. April 2017 ein öffentliches Kaufangebot für die Aktien der Triba Partner Bank AG (Triba) publiziert. Pro Aktie offerierte sie bis zum 23. Juni 2017 einen Preis von 1'450 Franken in bar. Nach Ablauf des Angebots erreicht Valiant einen Anteil von 97,4% des Aktienkapitals der Triba.

Nachfolgende Tabelle zeigt das Endergebnis im Detail:

Anzahl

Triba-Aktien Beteiligungsquote

(Kapital / Stimmen) Beteiligung von Valiant per 12. April 2017 16'822 30,6% Unter dem Kaufangebot angediente Triba-Aktien 36'741 66,8% Endergebnis: Beteiligung von Valiant mit angedienten Triba-Aktien 53'563 97,4%

Der Kauf der angedienten Aktien im Wert von 53,3 Mio. Franken erfolgt am 5. Juli 2017.

Integration im Sommer 2018

Nach dem Kauf der Aktien startet das Integrationsprojekt, bei dem zunächst Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Triba mit Vertretern von Valiant ergänzt werden sollen. In verschiedenen Teilprojekten werden anschliessend die Integration der Geschäftsstellen und der Mitarbeitenden, der Marktauftritt und die Zusammenlegung der IT geregelt. Valiant plant, das Projekt im Sommer 2018 mit der rechtlichen Fusion abzuschliessen. Die ähnliche Kultur der beiden Unternehmen wird die Integration vereinfachen.

Kooperation seit acht Jahren

Seit 2009 besteht zwischen den beiden Banken bereits eine enge Zusammenarbeit. Valiant ist seither grösste Aktionärin, und die Triba tritt als «Valiant Partnerbank» im Markt auf. Mit der Übernahme durch Valiant profitieren die Kunden, Partner und Mitarbeitenden von Triba von den Vorteilen einer schweizweit tätigen Bank mit regionaler Verankerung, die ambitioniert in die Zukunft geht.

Geografische Expansion von Valiant

Mit ihrer Strategie bis 2020 hat sich Valiant anspruchsvolle Ziele gesetzt und investiert in die geografische Expansion. Die Marktgebiete der Triba und von Valiant ergänzen sich ideal. Valiant ist es wichtig, die regionale Abdeckung mit Geschäftsstellen im Marktgebiet der Triba beizubehalten. Sie wird auch sämtliche Mitarbeitenden der Triba weiterbeschäftigen.

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit ihren 85 Geschäftsstellen ist Valiant in folgenden elf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 25,9 Milliarden Franken und beschäftigt 950 Mitarbeitende.

Über die Triba

Triba ist eine traditionsreiche Regionalbank, die in den drei Regionen Surental, Wiggertal und am Sempachersee tätig ist. Die Triba verfügt über ein vollständiges Angebot an Bankdienstleistungen mit Schwergewicht in den Bereichen FinanzieÂrung von Immobilien, Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Produkte im Sparsegment und der Anlageberatung. Sie hat rund

30 Mitarbeitende (Vollzeitstellen), rund 16'000 Kunden sowie eine Bilanzsumme von rund CHF 960 Millionen. Neben dem Hauptsitz in Triengen existieren Niederlassungen in Büron, Nebikon, Reiden und Sempach Station.

