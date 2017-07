TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kaum verändert starten die Börsen in Ostasien und Australien in die zweite Jahreshälfte. Beobachter verweisen auf die durchwachsenen Vorgaben der US-Börsen. An der Wall Street verbuchten die Standardwerte am Freitag eine leichte Erholung, während viele Technologiewerte abermals verkauft wurden. Dazu kommt, dass an den US-Börsen am Montag nur verkürzte Sitzungen stattfinden und der Handel am Dienstag wegen des Feiertags "Independence Day" ganz ruht. Das veranlasse viele Anleger zur Zurückhaltung, sagen Marktteilnehmer.

Überzeugende Konjunkturdaten aus der Region stützen die asiatischen Aktienmärkten allenfalls leicht oder verpuffen sogar. In Tokio legt der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent zu. Aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank geht hervor, dass der Index für das Geschäftsklima der großen heimischen Industrieunternehmen im zweiten Kalenderquartal auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen ist.

In Schanghai tendieren die Kurse kaum verändert und zeigen sich damit unbeeindruckt vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Juni auf 50,4 gestiegen ist und damit wieder eine Expansion der Wirtschaft anzeigt. Im Mai war ein Stand von 49,6 Punkten ermittelt worden. Allerdings war der offizielle Einkaufsmanagerindex der staatlichen chinesischen Statistikbehörde in der vergangenen Woche schon überraschend stark ausgefallen, so dass das Überraschungspotenzial beim Caixin gering gewesen sein dürfte.

Chinesischer Anleihemarkt öffnet sich für Ausländer

Seit dem heutigen Montag können ausländische Anleger über die Börse Hongkong auch in den festlandchinesischen Anleihemarkt investieren. Ping An Asset Management schätzt, dass zunächst bis zu 250 Milliarden US-Dollar in den weltweit drittgrößten Markt für festverzinsliche Wertpapiere fließen.

Diese Bond Connect genannte Zusammenarbeit zwischen Hongkong und China dürfte weitaus attraktiver sein als die bislang geübte Praxis des Handels über den Interbanken-Anleihemarkt, sagt Zhang Dong, Vizepräsident von Ping An Securities. Er sieht hier "immenses" Wachstumspotenzial.

Nach Angaben von Goldman Sachs hielten ausländische Investoren Ende März chinesische Anleihen im Volumen von 122 Milliarden Dollar. Das gesamte Volumen des chinesischen Anleihemarkts umfasse aber 9 Billionen Dollar, hieß es.

Kasino-Aktien in Hongkong unter Druck

An der Börse in Hongkong fallen die Aktien der in Macao ansässigen Spielkasinos mit Verlusten auf. Sie haben ihren Umsatz im Juni im Schnitt nur um 26 Prozent gesteigert, während Analysten ein Wachstum von über 30 Prozent erwartet hatten. Galaxy Entertainment fallen um 3,2 Prozent und Sands China um 1,8 Prozent.

In Tokio fallen Toshiba um 3,4 Prozent. Der Verkaufsplan für die Chipsparte des angeschlagenen Unternehmens enthält die Option, dass die südkoreanische Hynix eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernimmt, wie mit dem Vorgang vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten. Dies wiederum würde im Widerspruch zu offiziellen Verlautbarungen Toshibas stehen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.692,20 -0,51% -0,12% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.075,92 +0,21% +5,03% 08:00 Kospi (Seoul) 2.386,22 -0,23% +17,75% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.193,72 +0,04% +2,90% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.784,79 +0,08% +17,16% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.230,05 +0,11% +12,12% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.763,11 -0,03% +7,39% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +16,13% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1413 -0,1% 1,1422 1,1399 +8,5% EUR/JPY 128,45 +0,2% 128,16 127,66 +4,5% EUR/GBP 0,8782 +0,1% 0,8774 0,8771 +3,0% GBP/USD 1,2996 -0,2% 1,3018 1,2994 +5,3% USD/JPY 112,54 +0,3% 112,20 112,01 -3,7% USD/KRW 1145,64 -0,1% 1145,64 1145,27 -5,1% USD/CNY 6,7809 -0,1% 6,7809 6,7807 -2,4% USD/CNH 6,7814 -0,0% 6,7815 6,7852 -2,8% USD/HKD 7,8102 +0,0% 7,8075 7,8054 +0,7% AUD/USD 0,7672 -0,1% 0,7680 0,7676 +6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,19 46,04 +0,3% 0,15 -18,8% Brent/ICE 48,85 48,77 +0,2% 0,08 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,78 1.241,60 -0,3% -3,82 +7,5% Silber (Spot) 16,60 16,62 -0,1% -0,02 +4,2% Platin (Spot) 923,25 925,70 -0,3% -2,45 +2,2% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,2% -0,01 +7,0% ===

