FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Nach dem jüngsten Kursrutsch zeichnet sich im Dax am Montag eine Stabilisierung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,61 Prozent höher auf 12 400 Punkte. Seit seinem Rekordhoch bei 12 951 Punkten vor zwei Wochen war der Dax um knapp 5 Prozent abgesackt - alleine in der Vorwoche um über 400 Punkte oder 3,2 Prozent.

USA: - HÖHER - Nach den klaren Vortagesverlusten hat die Wall Street am Freitag wieder etwas zugelegt und den Anlegern einen versöhnlichen Wochenabschluss beschert. Dagegen entwickelten sich die Technologietitel an der Nasdaq eher durchwachsen. Positive Impulse kamen vom Ölmarkt, wo die Preise ihre Erholungstendenz der vergangenen Handelstage fortsetzten und in dieser Woche um rund 5 Prozent kletterten.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Börsen haben sich am Montag auf keine gemeinsame Richtung einigen können. In Japan und dem Großteil der chinesischen Börsen ging es aufwärts, nachdem jüngste Daten aus den Industrien der beiden Länder ein positives Bild zeichneten. Dagegen fielen die Kurse in Südkorea und Australien. Insgesamt hielten sich die Ausschläge aber in Grenzen.

DAX 12.325,12 -0,73% XDAX 12.377,53 -0,20% EuroSTOXX 50 3.441,88 -0,85% Stoxx50 3.122,17 -0,65% DJIA 21.349,63 0,29% S&P 500 2.423,41 0,15% NASDAQ 100 5.646,92 -0,11% Nikkei 225 20.083,42 0,25% (6:50 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - TENDENZ - (HELABA) Wegen guter Konjunkturdaten zuletzt aus Japan dürfte der Bund-Future zur Wocheneröffnung unter Druck bleiben und schwächer in den Tag starten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Montagmorgen. Der Handel werde aufgrund des bevorstehenden Feiertags in den USA - am 4. Juli ist der Unabhängigkeitstag - nicht sonderlich hoch sein. Im Tagesverlauf dürfte sich der Bund-Future nach Gojnys Meinung zwischen 161,10 und 162,80 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 161,76 -0,23% Bund-Future Settlement 161,87 -0,07%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,14 DOLLAR - Der Euro hat sich bis zum Montagmorgen über der Marke von 1,14 US-Dollar halten können. Mit zuletzt 1,1413 Dollar bröckelte der Wert aber leicht ab. Am Donnerstag hatte die Gemeinschaftswährung mit 1,1445 US-Dollar den höchsten Stand seit gut 13 Monaten erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1412 (Donnerstag: 1,1413) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1413 -0,07% USD/Yen 112,51 0,09% Euro/Yen 128,41 0,01%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Montag an ihre Kursgewinne aus der vergangenen Woche angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 48,85 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht um 14 Cent auf 46,18 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0042 2017-07-03/07:32