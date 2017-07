MARTINSRIED (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adva Optical will sein Amerika-Geschäft mit dem Kauf des US-Konkurrenten MRV Communications deutlich ausbauen. Das im TecDax notierte Unternehmen bietet 10 Dollar je MRV-Aktie oder insgesamt rund 69 Millionen US-Dollar. Die Offerte werde von der MRV-Unternehmensführung einstimmig unterstützt, teilte Adva am Montag in Martinsried mit.

Da die Offerte nur minimal über dem letzten Kurs des MRV-Papiers von 9,85 Dollar liegt, dürfte es spannend werden, wie sich die Aktionäre entscheiden. Aktuell hat sich Adva über die Zusagen des Großaktionäres Raging Capital Management sowie einigen Führungsmitgliedern rund 34 Prozent der MRV-Aktien gesichert. Adva will mindestens die Hälfte der Anteile.

Da MRV zuletzt in den roten Zahlen steckte, gab der Kurs des Papiers in den vergangenen beiden Jahren deutlich nach. Im Gesamtjahr 2016 setzte MRV rund 80 Millionen Dollar oder derzeit umgerechnet rund 70 Millionen Euro um. Adva kam im vergangenen Jahr auf einen Erlös von knapp 567 Millionen Euro, wovon fast die Hälfte in Amerika erwirtschaftet wurde.

Adva will die Übernahme überwiegend durch ein Bankdarlehen finanzieren. Das TecDax-Unternehmen geht davon aus, dass die Transaktion bereits bis spätestens Ende September 2017 unter Dach und Fach ist. Es wäre die zweite größere Übernahme von Adva innerhalb relativ kurzer Zeit.

Das Unternehmen hatte erst im vergangenen Jahr den US-Anbieter Overture Networks geschluckt. Auch mit dieser Übernahme baute Adva das US-Geschäft aus. Der Kaufpreis betrug 35 Millionen Dollar zuzüglich weiterer 5 Millionen Dollar beim Erreichen bestimmter Erfolgsziele./zb/stb

ISIN DE0005103006 US5534771002

