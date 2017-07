ADVADVA OPTICAL NETWORKING WILL MRV COMMUNICATIONS FÜR RUND 69 MIO USD ÜBERNEHMEN BAYNBayer -Agrochemiechef rechnet mit einem weiter volatilen Markt in Brasilien, Interview, HB, S. 14, 15 DBKDeutsche Bank will in Asien vor allem das Geschäft in China ausbauen, Interview mit dem für Asien zuständigen Vorstandsmitglied, FAZ, S. 18 HLE (VB +0,7%) Hella - Prognose für das GJ 17/18: Währungsbereinigtes Umsatzwachstum sowie Anstieg des bereinigten EBIT in Höhe von 5 bis 10% MRKMerck sieht Pharmageschäft nach Zulassungserfolgen im Aufwind SNG (VB -15,8%)Singulus - Umfang des am 3. März vermeldeten Liefervertrages wurde von ursprünglich 20 Mio auf ca 10 Mio EUR reduziert SRT3Sartorius: Haben 1,5 Milliarden Euro Spielraum für weitere Zukäufe TKA (VB +0,7%) Thyssenkrupp...

