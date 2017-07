Bern (awp) - Die Valiant-Gruppe hält nach Ablauf ihres Kaufangebots 97,4% an der Triba Partner Bank. Damit konnte die Gruppe ihren Anteil in der Nachfrist nochmals ausbauen. Nach der ersten Angebotsfrist per 19. Mai hatte die Valiant einen Anteil an der Triba von 89,8% gehalten. Die angedienten Aktien im Wert von 53,3 Mio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...