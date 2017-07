FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Grund war ein etwas stärkerer US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1410 Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1412 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen sowohl in Europa als auch in den USA die sogenannten Einkaufsmanagerindizes an. Die Umfrage unter ranghohen Angestellten gilt als guter Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung, weshalb sie von Analysten stark beachtet wird. Bis zuletzt signalisierte das Stimmungsbarometer ein solides Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten des Atlantiks./bgf/stb

