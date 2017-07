Ein kleiner Plastik-Luther bricht Playmobils Verkaufsrekorde und Ravensburger meldet fast eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Die deutschen Spielwarenhersteller behaupten sich gut.

Eine Pappschachtel mit blauer Ecke, Plastikfiguren mit Händen geformt wie ein C: Die beiden Spielzeugmarken Ravensburger und Playmobil gehören definitiv zu den Marken mit dem größten Wiedererkennungswert. Mehr als 80 Prozent der Verbraucher kennen sie. Zum Vergleich: 75 Prozent der Verbraucher geben an, Barbie zu kennen, 28 Prozent sagt die Marke Kosmos etwas. Aus Sicht von Playmobil und Ravensburger sind das sehr zufriedenstellende Zahlen aus dem YouGov-Markenmonitor BrandIndex. Die Ergebnisse unserer kontinuierlichen Umfragen zeigen auch, welche anderen Marken in die Riege der Top-Spielzeugmarken aufschließen könnten.

Die Merchandise-Artikel zur Vorschul-Serie Paw Patrol und saisonbedingt die mit dem Wort Wasserpistole nur unzureichend beschriebenen Nerf Guns beispielsweise machen gerade durch erhöhte Werbewahrnehmung auf sich aufmerksam. Die Tamagotchi-ähnlichen Hatchimals oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...