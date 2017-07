St. Gallen - Eigentlich sind Kapitalgewinne bei Veräusserungen von privaten beweglichen Vermögenswerten gemäss der gesetzlichen Regelung steuerfrei. Tendenzen in der Steuerpraxis zeigen, dass solche Veräusserungsgewinne trotzdem immer mehr besteuert werden. Vor allem bei Verkäufen im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung in Unternehmen müssen steuerliche Folgen daher noch genauer geprüft werden.

Werden Aktien aus dem Privatvermögen veräussert, gilt der Verkauf grundsätzlich als steuerfreier Kapitalgewinn. Trotz der klaren Regelung gibt es nach der langjährigen und von den Gerichten geschützten Praxis viele Ausnahmen (indirekte Teilliquidation, Transponierung, Teilliquidationen, etc.). Mit Urteil vom 3. April 2015 (2C_618/ 2014) hat das Bundesgericht die Steuerfreiheit von Kapitalgewinnen weiter eingeschränkt. In diesem Fall wurde der im Rahmen einer Unternehmensnachfolge erzielte Veräusserungserlös in steuerbares Einkommen aus einer (Erwerbs-)Tätigkeit umqualifiziert, ohne dabei eine Steuerumgehung zu begründen.

Ein Extremfall mit Folgen

Das Bundesgericht prüfte im oben erwähnten Urteil, ob ein steuerfreier Kapitalgewinn nach Art. 16 Abs. 3 DBG oder ein steuerbares Einkommen aus einer (Erwerbs-)Tätigkeit (Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DBG) vorliegt. Das Bundesgericht hielt dazu Folgendes fest (Erwägung 5):

Der vom Bundesgericht beurteilte Fall ist ein Extremfall. Dessen Begründungen haben jedoch zur Folge, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...