Düsseldorf - Für diese Woche haben die Staaten der Eurozone Kapitalmarktemissionen in Höhe von 18 Mrd. EUR angekündigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Denen stünden Rückzahlungen in Höhe von 19 Mrd. EUR gegenüber. Am Dienstag mache Österreich den Anfang und stocke zwei Anleihen mit 10 und 30 Jahren Restlaufzeit um zusammen 1,265 Mrd. EUR auf. Gleichzeitig erhöhe die deutsche Finanzagentur den Umlauf der 2030 fälligen ILB um 0,5 Mrd. EUR, bevor sie einen Tag später eine neue 5-jährige Bundesobligation auflege. Am Donnerstag schließlich würden sich Frankreich und Spanien die Ehre geben. Frankreich stocke drei lange und ultralange OATs um zusammen bis zu 8,5 Mrd. EUR. Spanien gebe die betroffenen Anleihen am heutigen Freitagnachmittag bekannt. Das Zielvolumen folge am Montag.

Den vollständigen Artikel lesen ...