Düsseldorf - Die meisten Impulse dürften in der kommenden Woche aus den USA kommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dort hatte die FED auf ihrer jüngsten Sitzung die geldpolitische Straffung weiter vorangetrieben und die Leitzinsen um 25 BP auf 1,00-1,25 % erhöht. Das am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehende Sitzungsprotokoll dürfte nun Einblick in den Diskussionsstand der Währungshüter geben und Details zur geplanten Rückführung der Bilanzsumme bereithalten. Janet Yellen habe zuletzt angeführt, dass die Rückführung der Reinvestition fälliger Anleihen monatlich begrenzt und dann stufenweise steigen werde. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden davon ausgehen, dass die FED die Reduzierung auf der Septembersitzung per Oktober ankündigen und die Bilanz jährlich um rund 400 Mrd. bis 500 Mrd. USD schrumpfen werde. Im Dezember würden sie dann mit einer weiteren Zinserhöhung um weitere 25 BP rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...