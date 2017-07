DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet am Aktien- und Anleihemarkt am Tag vor "Independence Day" ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des "Independence Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Überzeugende Konjunkturdaten gab es zu Wochenbeginn aus Asien. Aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank geht hervor, dass der Index für das Geschäftsklima der großen heimischen Industrieunternehmen im zweiten Kalenderquartal auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen ist. In China verbesserte sich der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni auf 50,4. Im Mai war ein Stand von 49,6 Punkten ermittelt worden. Doch war der offizielle Einkaufsmanagerindex der staatlichen chinesischen Statistikbehörde in der vergangenen Woche schon überraschend stark ausgefallen, so dass das Überraschungspotenzial beim Caixin gering gewesen sein dürfte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

BHB Brauholding 0,06 EUR Datron 0,15 EUR M.A.X. Automation 0,15 EUR Sixt Stämme 1,65 EUR Sixt Vorzüge 1,67 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,1 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 53,8 -EU 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 1. Veröff.: 59,3 zuvor: 59,5 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,3 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 57,0 11:00 Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,3% zuvor: 9,3% -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,7 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 52,7 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 54,9 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 20.073,49 0,20 Schanghai-Composite 3.190,56 -0,06 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.325,12 -0,73% DAX-Future 12.370,00 -0,22% XDAX 12.377,53 -0,20% MDAX 24.452,30 +0,09% TecDAX 2.188,25 +0,69% EuroStoxx50 3.441,88 -0,85% Stoxx50 3.122,17 -0,65% Dow-Jones 21.349,63 +0,29% S&P-500-Index 2.423,41 +0,15% Nasdaq-Comp. 6.140,42 -0,06% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,76 -37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an Europas Aktienmärkten rechnen Händler am Montag. Der Druck auf die Aktienkurse sollte nun nach Ende des Quartals abgebaut worden sein. "Es gab viele Verkäufe wegen Gewinnmitnahmen zum Ultimo", sagt ein Händler. Daher sei es vor allem in Index-Schwergewichten zu kräftigem Druck gekommen. Dies sollte sich nun zum Wochenstart umkehren, wenn zu Beginn des neuen Quartals neue Positionierungen vorgenommen werden. "Die Vorlagen dafür sind ausgezeichnet", so der Händler mit Verweis auf die guten Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) rund um den Globus. Schon am Freitagnachmittag fiel der Chicago-PMI deutlich besser als erwartet aus, in der Nacht überraschten nun positiv der Tankan-Bericht aus Japan und der Caixin-PMI der Industrie in China. Die Autohersteller dürften klar im Fokus stehen, da zudem der Kfz-Absatz im Juni berichtet wird. Der Handel dürfte allerdings am Nachmittag zur Ruhe kommen, da in den USA nur verkürzt gehandelt wird. Am Dienstag bleiben die US-Börsen wegen des "Independence Day" geschlossen.

Rückblick: Für anhaltende Unruhe sorgten zum Wochenausklang die jüngsten Verwerfungen an den Anleihemärkten. Auslöser war die falkenhaft interpretierte Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vom Dienstag. Draghi hatte die Bereitschaft der EZB zur Anpassung der Geldpolitik an die anhaltende Konjunkturerholung angedeutet und ebenso die Erwartung, dass sich die gute Konjunktur auch in einer höheren Inflation niederschlagen werde. Auf Unternehmensseite stand die Gewinnwarnung von Bayer im Blick. Ein schwaches Geschäft in Brasilien werde den Gewinn des Geschäftsbereichs Crop Science bis zu 400 Millionen Euro niedriger ausfallen lassen. Dadurch werde auch die Konzernprognose bei Umsatz und Gewinn fallen, hieß es. Bayer büßten 4,1 Prozent ein. Gut ausgefallene Zahlen von Micron stützten neben einer allgemeinen Erholung den Chipsektor. STMicro legten 0,5 Prozent zu, Infineon um 0,7 Prozent. Der Stoxx-Technologie-Index lag unter den Branchen-Indizes mit einem Plus von 0,4 Prozent mit an der Spitze. Er hatte am Vortag aber auch mit am stärksten nachgegeben.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Adidas legten gegen den Trend um 2,1 Prozent zu nach sehr gut ausgefallenen Zahlen des Konkurrenten Nike. Erfolgreich gestaltete sich das Börsendebüt von Delivery Hero. Der erste Kurs der Aktie wurde mit 26,90 Euro festgestellt. Gegenüber dem Ausgabepreis an Erstzeichner von 25,50 Euro entsprach das einem Plus von 5,4 Prozent. Delivery Hero gingen mit 27,80 Euro aus dem Handel. Keinen guten Börsenstart erwischten Noratis. Wurden die Aktien bereits am unteren Ende der Angebotsspanne ausgegeben, lag der erste Kurs mit 18,75 Euro auf exakt diesem Niveau. Die Aktien schlossen allerdings mit 16,79 Euro weit unter dem Emissionspreis.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,4% auf 12.378 Punkte

Wie kurz vor dem Wochenende meist zu beobachten, verlief das Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend sehr ruhig. Die Aktien des Autozulieferers Hella zeigten sich am Abend unverändert, nachdem das Unternehmen auf seiner Kapitalmarktveranstaltung seine Ziele leicht erhöht hatte. Singulus verloren 4,5 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass sich das Volumen eines Anfang März vermeldeten Liefervertrags über CIGS-Produktionsanlagen mit einem chinesischen Kunden halbiert habe.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Leicht erholt von den Vortagesverlusten haben die Standardwerte an den US-Börsen am Freitag geschlossen. Technologiewerte, die an den vorigen Tagen heftig verkauft worden waren, schwächelten jedoch erneut. Von den Konjunkturdaten des Tages überraschten der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Universität Chicago für die Verbraucherstimmung im Juni positiv. Die Daten setzten aber keine Akzente. Nike gewannen 11 Prozent. Der Sportartikelhersteller hat im vierten Geschäftsquartal mit Umsatz sowie Gewinn die Erwartungen übertroffen. Micron Technology konnten sich dem Abgabedruck im Sektor nicht entziehen und fielen um 5,1 Prozent, obwohl das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn über 40 Prozent zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen wurden. Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway will Optionen zum Kauf von 700 Millionen Aktien der Bank of America (BofA) ausüben. Der Kaufpreis liegt deutlich unter dem aktuellen Marktpreis. Die BofA-Aktie verlor 0,2 Prozent. Auch in anderen Bankenaktien wurden Gewinne mitgenommen, zumal schwächere US-Inflationsdaten die Zinserwartungen etwas dämpften. Goldman Sachs verloren 1,1 Prozent, Morgan Stanley 0,4 Prozent und Citigroup 0,2 Prozent. Nach dem jüngsten Einbruch am US-Anleihemarkt ließ der Verkaufsdruck dank schwacher Inflationsdaten etwas nach. Gleichwohl hallten die falkenhaften Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi sowie von Vertretern der Bank of England und der kanadischen Zentralbank nach. So blieb das Thema Zinswende präsent und verhinderte eine Erholung der Anleihekurse.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1414 -0,1% 1,1422 1,1412 EUR/JPY 128,42 +0,2% 128,16 128,19 EUR/CHF 1,0952 +0,0% 1,0951 1,0926 GBP/EUR 1,1386 -0,0% 1,1398 1,1386 USD/JPY 112,51 +0,3% 112,20 112,33 GBP/USD 1,2996 -0,2% 1,3018 1,2992

Der Euro notiert am Montagmorgen knapp über der Marke von 1,14 Dollar seitwärts. Der Dollar dürfte nach Ansicht von CBA weiter unter Druck bleiben. Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik weltweit und die weiterhin schwache US-Inflation lasten auf dem Dollar, so die Analysten. Die Kerninflation liege bereits seit 2012 unter der Zielmarke von 2 Prozent der US-Notenbank. Dies könnte dazu führen, dass die Fed weniger aggressiv an der Zinsschraube drehen wird, als bislang erwartet. Aktuell preisen die Fed-Funds-Futures eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr mit 54 Prozent ein, Anfang März lag der Wert noch bei 62 Prozent. Für Impulse dürften im Verlauf vor allem die anstehenden Einkaufsmanager sorgen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,20 46,04 +0,3% 0,16 -18,8% Brent/ICE 48,87 48,77 +0,2% 0,10 -16,9%

Die Ölpreise setzten ihre Erholung am Freitag fort. Weiterhin stützend wirkte die in der vergangenen Woche gesunkene US-Förderung. Aktuelle Daten des Unternehmens Baker Hughes ließen ebenfalls hoffen, dass das Überangebot geringer werden könnte. Nachdem die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen 23 Wochen in Folge gestiegen war, wurde in der vergangenen Woche erstmals wieder ein Rückgang verzeichnet, wenn auch nur um zwei Anlagen. Gleichwohl ließ diese Nachricht hoffen, dass der Preisverfall beim Öl viele Förderer zur Aufgabe zwingt. Daneben setzten die Investoren auf die Urlaubssaison in den USA, die gewöhnlich mit einem Anstieg der Benzinnachfrage einhergeht, so ein Beobachter. Dazu kam der schwache Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,5 Prozent auf 46,04 Dollar, für Brent ging es 1,1 Prozent auf 47,92 Dollar nach oben. In Asien setzten die Notierungen ihre Erholung fort.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,19 1.241,60 -0,3% -3,41 +7,5% Silber (Spot) 16,60 16,62 -0,1% -0,02 +4,2% Platin (Spot) 923,50 925,70 -0,2% -2,20 +2,2% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,2% -0,01 +7,0%

Beim Goldpreis setzte sich die negative Entwicklung des Vortages fort. Die zunehmend positiven Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum drückten auf das Edelmetall, sagte ein Teilnehmer. Zudem deuteten die jüngsten Notenbank-Aussagen auf ein bevorstehendes Ende der ultralockeren Geldpolitik hin, worauf an den Anleihemärkten die Renditen kräftig zulegten. Steigende Zinsen sind wiederum negativ für das zinslos gehaltene Gold. Der Preis für die Feinunze gab zum Settlement um 0,3 Prozent auf 1.242,30 Dollar nach. Im asiatischen Handel gab der Gold die Gewinne vom Freitag wieder vollständig ab.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

INDIEN

In Indien ist am Wochenende die größte Steuerreform seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 in Kraft getreten. Die neue einheitliche Mehrwertsteuer GST ersetzt unterschiedliche Steuersätze in den 29 indischen Bundesstaaten. Premierminister Narendra Modi will mit der Steuerreform einen einheitlichen Binnenmarkt schaffen und die Wirtschaft modernisieren. Mit der Neuregelung sollte ursprünglich ein einziger Mehrwertsteuersatz für das gesamte Land geschaffen werden. Doch während der jahrelangen Verhandlungen wurden die Pläne verwässert. Nun gibt es für unterschiedliche Produkte verschiedene Mehrwertsteuersätze zwischen fünf und 28 Prozent.

RUSSLAND/EUROPARAT

Aus Ärger über den Entzug des Stimmrechts für seine Delegierten hat Russland seine Zahlungen an den Europarat ausgesetzt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte die "bedingungslose vollständige Wiederherstellung" der Rechte Russlands im Europarat, wie das Außenministerium in Moskau am Freitag mitteilte. Den russischen Delegierten war nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 das Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung der Organisation entzogen worden.

VOLKSWAGEN

Die französische VW-Tochter hat laut einem Magazinbericht seit dem Jahr 2010 falsche Auslieferungszahlen an die Konzernzentrale in Wolfsburg gemeldet. Die manipulierten Zahlen sollten die Jahresstatistik offenbar besser aussehen lassen als sie war, schreibt Der Spiegel unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht. Ein VW-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

VOLKSWAGEN NUTZFAHRZEUGE

Der noch amtierende Nutzfahrzeuge-Entwicklungsvorstand Harald Ludanek wird auf eigenen Wunsch zum 1. August 2017 in den Vorruhestand gehen. Die Leitung des Vorstandsbereichs übernimmt kommissarisch Axel Anders, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Leiter Nutzfahrzeug-Konzepte, Simulation und Produktdatenmanagement.

HELLA

hat die Jahresprognose leicht angehoben. Der Konzern erwartet im Geschäftsjahr 2017/18 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum und einen Anstieg des bereinigte Gewinns vor Steuern und Zinsen (EBIT) in Höhe von 5 bis 10 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll rund 8 Prozent erreichen. Bislang hatte Hella für das bis Ende Mai 2018 laufende Jahr einen Anstieg von Umsatz und EBIT im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Die bereinigte EBIT-Marge sollte auf dem Niveau des Vorjahres von 7,5 Prozent liegen.

INNOGY

hat von der Ratingagentur Moody's die Bonitätsnote Baa2 mit stabilem Ausblick erhalten.

KNORR-BREMSE/HALDEX

Nachdem Haldex die Übernahme durch Knorr-Bremse nicht mehr unterstützen will, sollen nun die Aktionäre des schwedischen Bremsenherstellers mitreden. Knorr-Bremse beantragte die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Diese solle "unverzüglich einzuberufen und im besten Fall nicht später als am 28. Juli 2017" abgehalten werden.

SARTORIUS

schließt weitere Übernahmen nicht aus und bekräftigt die Ziele für 2017. "Gerade bei hochinnovativen Technologien kann es sein, dass wir uns durch weitere Zukäufe verstärken werden", sagte Finanzvorstand Rainer Lehmann der Börsenzeitung. Akquisitionen seien klar ein Teil der Strategie und Planung, das Umsatzziel von 2 Milliarden Euro im Jahr 2020 zu erreichen.

SINGULUS

hat im Geschäft mit seinen CIGS-Produktionsanlagen einen Rückschlag erlitten Der Umfang eines Anfang März vermeldeten Liefervertrages mit einem chinesischen Kunden habe sich auf ca 10 Millionen von 20 Millionen Euro verringert, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

VTG

übernimmt den Waggonvermieter Nacco und hat die Unternehmensziele für 2018 erhöht. VTG geht von einem Kaufpreis von rund 780 Millionen Euro zuzüglich der zwischen dem 1. Januar 2017 und dem Abschluss der Transaktion getätigten Investition der Nacco-Gruppe in Güterwagen von bis zu 140 Millionen Euro aus. Aus dem Nacco-Erwerb erwartet VTG in Abhängigkeit von den in 2017 getätigten Investitionen für 2018 einen zusätzlichen Umsatz von rund 120 Millionen Euro und einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag vor Transaktions- und Integrationskosten von etwa 100 Millionen Euro.

HSBC

hat von den chinesischen Behörden die Genehmigung zum Betrieb einer im Joint Venture geführten Wertpapierfirma in China erhalten. Das Gemeinschaftsunternehmen mit der staatlichen Qianhai Financial Holdings Co. Ltd wird zu 51 Prozent der britischen Bank gehören. HSBC ist die erste ausländische Bank, die die Genehmigung für ein solche Konstellation erhält.

TOTAL

will sich an der Entwicklung eines Gasfeldes im Iran mit Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar beteiligen. Wie der französische Ölkonzern mitteilte, werde am Montag ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Dies wäre seit Jahren die erste Investition eines westlichen Ölkonzerns im Iran.

