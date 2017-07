Silkeborg, 2017-07-03 08:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --



3 July 2017



Share repurchase programme



The share buy-back programme runs from 1 March 2017 to 29 September 2017. In this period Jyske Bank will acquire shares with a value of up to DKK 500 million, cf. company announcement No. 4/2017 of 1 March 2017. The share buy-back programme is initiated and structured in compliance with the EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014, the so-called "Market Abuse Regulation".



Since the announcement as of 1 March 2017, the following transactions have been made under the program:



Number of Average Transaction value in shares purchase DKK price -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated, last 890,500 358,65 319,376,645 announcement -------------------------------------------------------------------------------- 26 June 2017 5,000 365.68 1,828,400 -------------------------------------------------------------------------------- 27 June 2017 4,000 366.39 1,465,560 -------------------------------------------------------------------------------- 28 June 2017 4,500 367.75 1,654,875 -------------------------------------------------------------------------------- 29 June 2017 3,000 375.96 1,127,880 -------------------------------------------------------------------------------- 30 June 2017 2,500 377.24 943,100 -------------------------------------------------------------------------------- Accumulated under the 909,500 358,87 326,396,460 programme --------------------------------------------------------------------------------





With the transactions stated above, Jyske Bank now owns a total of 6,790,455 of treasury shares, excluding investments made on behalf of customers and shares held for trading purposes, corresponding to 7.14% of the share capital.



In accordance with the EU Commission Regulation No. 596/2014, transactions related to the share buy-back programme are attached to this corporate announcement in detailed form.



Yours faithfully,



Jyske Bank



Any questions in regards to this announcement may be addressed to Trine Lysholt Nørgaard, Director, Head of Investor Relations, on tel. +45 89 89 64 29.





Volume Price Venue Time CET 17 376.5 TRQX 20170630 9:32:19.599000 190 376.5 XCSE 20170630 9:32:19.610000 8 376.5 BATE 20170630 9:32:19.620000 35 376.5 CHIX 20170630 9:32:19.620000 150 376.5 XCSE 20170630 9:40:13.129000 100 376.5 XCSE 20170630 9:40:13.129000 24 376.5 XCSE 20170630 10:31:33.878000 150 376.5 XCSE 20170630 10:31:33.932000 76 376.5 XCSE 20170630 10:33:53.242000 190 375 XCSE 20170630 11:17:50.867000 17 375 TRQX 20170630 11:17:50.877000 8 375 BATE 20170630 11:17:50.877000 35 375 CHIX 20170630 11:17:50.877000 30 376.4 XCSE 20170630 13:00:58.390000 35 376.4 CHIX 20170630 13:03:11.330000 16 376.4 TRQX 20170630 13:03:11.330000 8 376.4 BATE 20170630 13:03:11.330000 1 376.4 TRQX 20170630 13:03:11.338000 160 376.4 XCSE 20170630 13:03:11.340000 50 377.1 XCSE 20170630 14:26:37.686000 44 377.1 XCSE 20170630 14:26:37.707000 6 377.1 XCSE 20170630 14:27:22.712000 50 377.1 XCSE 20170630 14:27:24.112000 49 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 49 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 51 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 51 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 110 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 51 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 39 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 91 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 9 378.5 XCSE 20170630 15:13:54.371000 50 378.5 XCSE 20170630 16:11:46.255000 120 378.5 XCSE 20170630 16:11:46.255000 50 378.5 XCSE 20170630 16:11:46.273000 30 378.5 XCSE 20170630 16:11:46.273000 35 378.4 XCSE 20170630 16:38:32.187000 63 378.4 XCSE 20170630 16:38:32.187000 212 378.4 XCSE 20170630 16:38:32.187000 40 378.4 XCSE 20170630 16:38:32.187000 200 374.2 XCSE 20170629 9:34:58.083000 17 374.2 XCSE 20170629 9:34:58.083000 82 374.2 CHIX 20170629 9:34:58.084000 1 374.2 CHIX 20170629 9:34:58.084000 44 374.3 CHIX 20170629 10:27:57.102000 9 374.3 BATE 20170629 10:27:57.102000 24 374.3 TRQX 20170629 10:27:57.102000 223 374.3 XCSE 20170629 10:27:57.113000 49 376.8 XCSE 20170629 11:27:14.972000 165 376.8 XCSE 20170629 11:27:14.972000 54 376.5 XCSE 20170629 11:30:17.341000 233 376.5 XCSE 20170629 11:30:17.341000 31 376.5 TRQX 20170629 11:30:17.351000 56 376.5 CHIX 20170629 11:30:17.351000 12 376.5 BATE 20170629 11:30:17.351000 600 375.4 XCSE 20170629 12:30:13.169577 110 376 XCSE 20170629 12:50:12.689000 68 376 XCSE 20170629 12:50:12.689000 50 376 TRQX 20170629 12:50:12.689000 37 376 BATE 20170629 12:50:12.689000 2 376 BATE 20170629 12:50:13.259000 2 376 BATE 20170629 12:50:13.856000 2 376 BATE 20170629 12:50:20.937000 2 376 TRQX 20170629 12:50:20.937000 12 376 CHIX 20170629 12:50:20.937000 57 376 XCSE 20170629 12:50:20.943000 2 376 BATE 20170629 12:51:26.073000 119 378.7 XCSE 20170629 15:25:51.682000 46 378.7 XCSE 20170629 15:25:51.682000 19 378.7 CHIX 20170629 15:25:52.128000 10 378.7 TRQX 20170629 15:25:52.145000 1 378.7 XCSE 20170629 15:25:52.324000 9 378.7 CHIX 20170629 15:25:52.731000 96 378.7 XCSE 20170629 15:25:52.741000 18 376.5 XCSE 20170629 16:00:45.502000 8 376.5 XCSE 20170629 16:00:45.502000 2 376.5 TRQX 20170629 16:00:45.512000 4 376.5 CHIX 20170629 16:00:45.512000 1 376.5 BATE 20170629 16:00:45.512000 17 376.5 XCSE 20170629 16:00:47.202000 75 376.5 XCSE 20170629 16:00:47.666000 69 376.5 XCSE 20170629 16:00:47.666000 18 376.5 TRQX 20170629 16:00:47.676000 6 376.5 BATE 20170629 16:00:47.676000 32 376.5 CHIX 20170629 16:00:47.676000 150 376 XCSE 20170629 16:32:48.056000 44 376 XCSE 20170629 16:32:48.056000 39 376 XCSE 20170629 16:32:48.056000 73 376 XCSE 20170629 16:33:52.155000 500 368 XCSE 20170628 9:36:45.180790 150 367.4 XCSE 20170628 10:08:52.152000 75 367.4 CHIX 20170628 10:08:52.153000 95 367.4 XCSE 20170628 10:08:52.248000 18 367.4 CHIX 20170628 10:08:52.259000 2 367.4 BATE 20170628 10:08:52.259000 9 367.4 TRQX 20170628 10:08:52.260000 1 367.4 BATE 20170628 10:08:52.260000 257 366.5 XCSE 20170628 10:14:53.714000 4 366.5 XCSE 20170628 10:14:53.714000 27 366.5 TRQX 20170628 10:14:53.724000 10 366.5 BATE 20170628 10:14:53.724000 52 366.5 CHIX 20170628 10:14:53.724000 600 367 XCSE 20170628 11:49:56.189528 700 366.9 XCSE 20170628 12:52:19.161020 600 367.2 XCSE 20170628 13:33:35.624292 600 369 XCSE 20170628 14:44:03.038262 500 369 XCSE 20170628 15:04:05.670521 300 369.2 XCSE 20170628 16:09:09.444597 147 362.8 XCSE 20170627 9:07:33.527000 31 362.8 CHIX 20170627 9:07:33.537000 6 362.8 BATE 20170627 9:07:33.537000 16 362.8 TRQX 20170627 9:07:33.537000 11 364.2 TRQX 20170627 9:54:35.012000 135 364.2 XCSE 20170627 9:59:40.455000 9 364.2 BATE 20170627 10:00:09.894000 13 364.2 TRQX 20170627 10:00:09.894000 47 364.2 CHIX 20170627 10:00:09.894000 85 364.2 XCSE 20170627 10:00:09.898000 34 365 CHIX 20170627 10:23:17.040000 28 365 TRQX 20170627 10:23:17.040000 20 365 CHIX 20170627 10:23:17.040000 10 365 BATE 20170627 10:23:17.040000 25 365 XCSE 20170627 10:23:17.051000 100 365 XCSE 20170627 10:23:17.051000 133 365 XCSE 20170627 10:23:17.051000 90 367.6 XCSE 20170627 11:20:18.136000 110 367.6 XCSE 20170627 11:20:18.136000 150 367.6 XCSE 20170627 11:20:18.136000 10 367.1 BATE 20170627 12:17:43.368000 54 367.1 CHIX 20170627 12:17:43.368000 28 367.1 TRQX 20170627 12:17:43.369000 258 367.1 XCSE 20170627 12:17:43.379000 10 366.5 BATE 20170627 13:00:37.864000 18 366.5 TRQX 20170627 13:01:51.542000 258 366.5 XCSE 20170627 13:01:51.542000 10 366.5 BATE 20170627 13:01:51.543000 54 366.5 CHIX 20170627 13:01:51.544000 28 365.5 TRQX 20170627 13:31:05.092000 10 365.5 BATE 20170627 13:31:05.092000 54 365.5 CHIX 20170627 13:31:05.092000 258 365.5 XCSE 20170627 13:31:05.102000 20 367.1 TRQX 20170627 14:23:26.091000 39 367.1 CHIX 20170627 14:23:26.091000 7 367.1 BATE 20170627 14:23:26.091000 70 367.1 XCSE 20170627 14:23:26.096000 114 367.1 XCSE 20170627 14:23:26.098000 150 367.3 XCSE 20170627 15:22:04.796000 150 367.3 XCSE 20170627 15:22:04.850000 100 367.3 XCSE 20170627 15:22:08.125000 100 367.3 XCSE 20170627 15:22:08.125000 169 367.2 XCSE 20170627 15:57:31.349000 31 367.2 XCSE 20170627 15:57:31.349000 50 367.2 XCSE 20170627 15:57:31.349000 17 367.6 XCSE 20170627 16:23:46.234000 167 367.6 XCSE 20170627 16:23:46.234000 7 367.6 BATE 20170627 16:23:46.238000 39 367.6 CHIX 20170627 16:23:46.238000 20 367.6 TRQX 20170627 16:23:46.238000 18 367 XCSE 20170627 16:33:32.695000 132 367 XCSE 20170627 16:33:32.695000 50 367 XCSE 20170627 16:33:32.695000 50 367 XCSE 20170627 16:36:37.954000 50 367 XCSE 20170627 16:36:38.314000 50 367 XCSE 20170627 16:36:48.507000 24 367 XCSE 20170627 16:36:49.709000 26 367 XCSE 20170627 16:36:49.709000 50 367 XCSE 20170627 16:36:49.709000 50 367 XCSE 20170627 16:36:49.729000 250 365.3 BATD 20170626 9:14:58.777000 106 364.5 XCSE 20170626 9:15:36.312000 78 364.5 XCSE 20170626 9:15:36.312000 7 364.5 BATE 20170626 9:15:36.322000 15 364.5 CHIX 20170626 9:15:36.322000 21 364.5 TRQX 20170626 9:15:36.322000 23 364.5 CHIX 20170626 9:15:36.322000 35 363.2 CHIX 20170626 10:00:01.297000 3 363.2 CHIX 20170626 10:00:01.297000 7 363.2 BATE 20170626 10:00:01.297000 21 363.2 TRQX 20170626 10:00:01.297000 83 363.2 XCSE 20170626 10:00:01.307000 101 363.2 XCSE 20170626 10:00:01.307000 206 364.8 XCSE 20170626 10:41:05.457000 52 364.8 XCSE 20170626 10:41:44.233000 53 364.8 CHIX 20170626 10:41:44.243000 10 364.8 BATE 20170626 10:41:44.243000 29 364.8 TRQX 20170626 10:41:44.243000 42 364.5 XCSE 20170626 10:41:59.693000 140 364.5 XCSE 20170626 10:42:03.068000 7 364.5 BATE 20170626 11:01:56.760000 63 365.5 XCSE 20170626 11:43:19.310000 33 365.5 XCSE 20170626 11:45:12.933000 162 365.5 XCSE 20170626 11:47:35.045000 92 365.5 XCSE 20170626 11:48:30.069000 150 366 XCSE 20170626 13:01:53.365000 100 366 BATE 20170626 13:01:53.366000 29 366 TRQX 20170626 13:02:45.135000 53 366 CHIX 20170626 13:02:45.135000 10 366 BATE 20170626 13:02:45.135000 258 366 XCSE 20170626 13:02:45.146000 29 365.5 TRQX 20170626 14:38:51.521000 10 365.5 BATE 20170626 14:38:51.521000 53 365.5 CHIX 20170626 14:38:51.521000 258 365.5 XCSE 20170626 14:38:51.531000 125 365.5 XCSE 20170626 14:41:32.000000 178 365.5 XCSE 20170626 14:41:41.277000 108 365.5 XCSE 20170626 14:47:50.498000 258 366.2 XCSE 20170626 15:10:38.449000 92 366.2 XCSE 20170626 15:10:53.067000 43 366.5 XCSE 20170626 15:44:21.044000 18 366.5 XCSE 20170626 15:44:38.040000 7 366.5 CHIX 20170626 15:44:44.075000 80 366.5 XCSE 20170626 15:46:10.479000 53 366.5 CHIX 20170626 16:00:52.282000 10 366.5 BATE 20170626 16:00:52.282000 29 366.5 TRQX 20170626 16:00:52.282000 258 366.5 XCSE 20170626 16:00:52.293000 113 366.5 XCSE 20170626 16:09:12.248000 23 366.5 CHIX 20170626 16:09:12.258000 12 366.5 TRQX 20170626 16:09:12.258000 4 366.5 XCSE 20170626 16:09:12.304000 62 366.7 XCSE 20170626 16:15:19.338000 33 366.7 TRQX 20170626 16:15:19.338000 24 366.7 CHIX 20170626 16:15:19.338000 10 366.7 TRQX 20170626 16:16:07.438000 19 366.7 CHIX 20170626 16:16:07.441000 3 366.7 BATE 20170626 16:16:07.441000 97 366.7 XCSE 20170626 16:16:07.448000 6 366.7 XCSE 20170626 16:21:55.226000 70 366.8 XCSE 20170626 16:33:24.175000 29 366.8 TRQX 20170626 16:33:24.362000 8 366.8 BATE 20170626 16:33:24.362000 35 366.8 XCSE 20170626 16:34:40.811000 153 366.8 XCSE 20170626 16:35:53.370000 29 366.8 TRQX 20170626 16:35:53.380000 26 366.8 CHIX 20170626 16:35:53.380000 145 366.1 XCSE 20170626 16:42:50.014000 147 366.1 XCSE 20170626 16:42:50.014000 60 366.1 CHIX 20170626 16:42:50.016000 11 366.1 BATE 20170626 16:42:50.016000 27 366.1 TRQX 20170626 16:42:50.016000 6 366.1 TRQX 20170626 16:42:50.016000



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=637066