St. Gallen - Das erste Halbjahr 2017 war für die Anleger ein Spaziergang. Die Aktienmärkte haben sich ohne grössere Rückschläge auf neue Höchststände gehievt. Die Zinsmärkte haben sich nach dem Zinssprung im letzten Herbst beruhigt. Der Franken blieb dank den Interventionen der SNB einigermassen stabil. Einzig die Anleger in Öl dürften etwas hadern, da der Ölpreis trotz Förderkürzungen der Opec deutlich unter die Marke von 50 Dollar gefallen ist.

Nach den Wahlen in Frankreich sind die politischen Risiken, die an den Finanzmärkten zu Beginn des Jahres als Partykiller hochstilisiert wurden, in sich zusammengefallen. Die deutschen Bundestagswahlen im Herbst gelten nun als Formsache. In Europa spürt man so etwas wie Aufbruchstimmung. Die Achse Frankreich-Deutschland wird wieder be-schworen und der Brexit wird zu einer administrativen Übung reduziert. Das politische Chaos in den USA ermüdet und geht mittlerweile an den Märkten vorbei. Somit rückt das wirtschaftliche Fundament in den Vordergrund.

Wirtschaftlich geht es der Welt gut, so gut wie noch nie seit der Finanzkrise

In den USA geht der wirtschaftliche Aufschwung in das achte Jahr. Die Anzeichen ...

