Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet am Aktien- und Anleihemarkt am Tag vor Independence Day ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des "Independence Day" geschlossen.

TAGESTHEMA

Überzeugende Konjunkturdaten gab es zu Wochenbeginn aus Asien. Aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank geht hervor, dass der Index für das Geschäftsklima der großen heimischen Industrieunternehmen im zweiten Kalenderquartal auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen ist. Der Index erreichte einen Stand von 17 und übertraf damit die Konsensschätzung von Volkswirten, die einen Indexstand von 15 erwartet hatten. Im ersten Quartal wurde ein Indexstand von 12 verzeichnet.

In China verbesserte sich der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni auf 50,4. Im Mai war ein Stand von 49,6 Punkten ermittelt worden. Doch war der offizielle Einkaufsmanagerindex der staatlichen chinesischen Statistikbehörde in der vergangenen Woche schon überraschend stark ausgefallen, so dass das Überraschungspotenzial beim Caixin gering gewesen sein dürfte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,1 zuvor: 52,7 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 54,9 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 20.070,95 +0,19% Hang-Seng-Index 25.787,06 +0,09% Kospi 2.389,14 +0,11% Shanghai-Composite 3.192,60 +0,01% S&P/ASX 200 5.693,50 -0,49%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kaum verändert starten die Börsen in Ostasien und Australien in die zweite Jahreshälfte. Beobachter verweisen auf die durchwachsenen Vorgaben der US-Börsen. Dazu kommt, dass an den US-Börsen am Montag nur verkürzte Sitzungen stattfinden und der Handel am Dienstag wegen des Feiertags "Independence Day" ganz ruht. Das veranlasse viele Anleger zur Zurückhaltung, sagen Marktteilnehmer. Überzeugende Konjunkturdaten aus der Region - der überraschend gute Tankan-Bericht der japanischen Notenbank und der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China - stützen die asiatischen Aktienmärkten allenfalls leicht oder verpuffen sogar. An der Börse in Hongkong fallen die Aktien der in Macao ansässigen Spielkasinos mit Verlusten auf. Sie haben ihren Umsatz im Juni im Schnitt nur um 26 Prozent gesteigert, während Analysten ein Wachstum von über 30 Prozent erwartet hatten. Galaxy Entertainment fallen um 3,2 Prozent und Sands China um 1,8 Prozent. In Tokio verlieren Toshiba 3,4 Prozent. Der Verkaufsplan für die Chipsparte des angeschlagenen Unternehmens enthält die Option, dass die südkoreanische Hynix eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernimmt, wie mit dem Vorgang vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten. Dies wiederum würde im Widerspruch zu offiziellen Verlautbarungen Toshibas stehen.

US-NACHBÖRSE

Micron-Aktien haben am Freitag im nachbörslichen Handel ihre Verluste aus dem regulären Geschäft noch etwas ausgebaut. Sie verloren 0,1 Prozent. Bis zur Schlussglocke hatten sie trotz guter Geschäftszahlen 5,1 Prozent eingebüßt. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Für Nike ging es nachbörslich um weitere 0,2 Prozent nach oben, nachdem sie im regulären Geschäft ein Plus von 11 Prozent verbucht hatten. Anleger belohnten damit das überraschend gute Abschneiden des Sportartikelherstellers im vierten Geschäftsquartal.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.349,63 0,29 62,60 8,03 S&P-500 2.423,41 0,15 3,71 8,24 Nasdaq-Comp. 6.140,42 -0,06 -3,93 14,07 Nasdaq-100 5.646,92 -0,11 -6,10 16,11 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 952 Mio 947 Mio Gewinner 1.820 902 Verlierer 1.148 2.104 Unverändert 129 91

Uneinheitlich - Leicht erholt von den Vortagesverlusten haben die Standardwerte an den US-Börsen am Freitag geschlossen. Technologiewerte, die an den vorigen Tagen heftig verkauft worden waren, schwächelten jedoch erneut. Von den Konjunkturdaten des Tages überraschten der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Universität Chicago für die Verbraucherstimmung im Juni positiv. Die Daten setzten allerdings keine Akzente. Unter den Einzelwerten gewannen Nike 11 Prozent. Der Sportartikelhersteller hat im vierten Geschäftsquartal mit Umsatz sowie Gewinn die Erwartungen übertroffen. Micron Technology konnten sich dem Abgabedruck im Sektor nicht entziehen und fielen um 5,1 Prozent, obwohl das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn über 40 Prozent zugelegt, so dass hier wohl Gewinne mitgenommen wurden. Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway will Optionen zum Kauf von 700 Millionen Aktien der Bank of America (BofA) ausüben. Der Kaufpreis liegt deutlich unter dem aktuellen Marktpreis. Die BofA-Aktie verlor 0,2 Prozent. Auch in anderen Bankenaktien wurden Gewinne mitgenommen, zumal schwächere US-Inflationsdaten die Zinserwartungen etwas dämpften. Goldman Sachs verloren 1,1 Prozent, Morgan Stanley 0,4 Prozent und Citigroup 0,2 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,30 3,1 2,27 -14,6 30 Jahre 2,83 1,9 2,81 -23,6

Nach dem jüngsten Einbruch am US-Anleihemarkt ließ der Verkaufsdruck etwas nach, was nicht zuletzt den eher schwachen Inflationsdaten aus den USA und der EU zu verdanken war. Gleichwohl hallten die falkenhaften Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi sowie von Vertretern der Bank of England und der kanadischen Zentralbank nach. So blieb das Thema Zinswende präsent und verhinderte eine Erholung der Anleihekurse. Selbst die zum Monatsende üblichen Käufe von Fondsmanagern hätten keine Tendenzwende herbeigeführt, berichtete ein Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1412 -0,1% 1,1422 1,1399 +8,5% EUR/JPY 128,35 +0,2% 128,16 127,66 +4,4% EUR/GBP 0,8780 +0,1% 0,8774 0,8771 +3,0% GBP/USD 1,2997 -0,2% 1,3018 1,2994 +5,3% USD/JPY 112,48 +0,2% 112,20 112,01 -3,8% USD/KRW 1145,64 -0,1% 1145,64 1145,27 -5,1% USD/CNY 6,7860 +0,1% 6,7809 6,7807 -2,3% USD/CNH 6,7808 -0,0% 6,7815 6,7852 -2,8% USD/HKD 7,8099 +0,0% 7,8075 7,8054 +0,7% AUD/USD 0,7676 -0,1% 0,7680 0,7676 +6,4%

Der Euro gab am Freitag einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab, hielt sich aber über der Marke von 1,14 Dollar. Auf die gestiegene Kernteuerungsrate im Euroraum reagierte die Gemeinschaftswährung mit einem leichten Rücksetzer. Einigen Marktbeobachtern zufolge wurde der etwas stärkere Preisauftrieb am Vortag bereits eingepreist, als erste Preisdaten aus deutschen Bundesländern eine ähnliche Tendenz aufzeigten. Der Euro ging im späten US-Handel mit etwa 1,1420 Dollar um.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,18 46,04 +0,3% 0,14 -18,8% Brent/ICE 48,85 48,77 +0,2% 0,08 -16,9%

Die Ölpreise setzten ihre Erholung am Freitag fort. Weiterhin stützend wirkte die in der vergangenen Woche gesunkene US-Förderung. Aktuelle Daten des Unternehmens Baker Hughes ließen ebenfalls hoffen, dass das Überangebot geringer werden könnte. Nachdem die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen 23 Wochen in Folge gestiegen war, wurde in der vergangenen Woche erstmals wieder ein Rückgang verzeichnet, wenn auch nur um zwei Anlagen. Gleichwohl ließ diese Nachricht hoffen, dass der Preisverfall beim Öl viele Förderer zur Aufgabe zwingt. Daneben setzten die Investoren auf die Urlaubssaison in den USA, die gewöhnlich mit einem Anstieg der Benzinnachfrage einhergeht, so ein Beobachter. Dazu kam der schwache Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,5 Prozent auf 46,04 Dollar, für die europäische Referenzsorte Brent ging es um 1,1 Prozent auf 47,92 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,06 1.241,60 -0,3% -3,54 +7,5% Silber (Spot) 16,61 16,62 -0,1% -0,01 +4,3% Platin (Spot) 923,35 925,70 -0,3% -2,35 +2,2% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,2% -0,01 +7,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 01:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.