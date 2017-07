Die Krise am Golf droht weiter zu eskalieren. Katar will ein Ultimatum Saudi-Arabiens und seiner Verbündeter tatenlos verstreichen lassen. In dieser Situation startet Außenminister Gabriel eine Rundreise durch die Region.

Mit Auslaufen eines Ultimatums an Katar besucht Außenminister Sigmar Gabriel ab Montag für drei Tage die Golf-Region. Zuerst geht es am Montag nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die beiden Länder zählen zu den vier Nachbarstaaten Katars, die die diplomatischen Beziehungen zu dem kleinen, aber sehr reichen Emirat abgebrochen und die Grenzen geschlossen haben. Am Dienstag besucht Gabriel Katar selbst und am Mittwoch dann Kuwait, das in der Krise vermittelt und am frühen Montagmorgen eine Verlängerung des Ultimatums um 48 Stunden erreichte. Ansonsten wäre die Frist am Sonntagabend oder Montag verstrichen.

Gabriel will sich bei seiner Reise neutral verhalten. ...

