Der Druck auf die Rohölpreise scheint sich zu entspannen: Nach einer wochenlangen Verlustserie ziehen diese am Ölmarkt wieder an. Ausschlaggebend dafür waren jüngste Schließungen von bestehenden Bohrlöchern in den USA.

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...