Es ist oft Zeitverschwendung, sich anzusehen, welche neuen interessanten Unternehmen an die Börse gehen. Die Verkäufer scheinen nämlich besser informiert zu sein und mehr über ihre Unternehmen zu wissen als die Investmentfirmen und die Finanzanalysten, die nur wenig Zeit haben, um sich mit den neuen Unternehmen vertraut zu machen.



Bei all den Unternehmen, die sich inzwischen in Rauch aufgelöst haben, stellen Mastercard (WKN:A0F602), Alphabet (WKN:A14Y6H) und Facebook (WKN:A1JWVX) rühmliche Ausnahmen dar, die ihre Investoren mit außerordentlichen Gewinnen belohnt haben.

Mastercard

Wenn wir zurückblicken, dann gab es jede Menge Gründe im Jahr 2006, Mastercard nicht zu kaufen. Die Banken wurden zu dem Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...